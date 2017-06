Dva nogometaša River Plate padla na dopinškem testu

Pri klubu so "presenečeni in šokirani", da sta domači branilec Lucas Martinez Quarta in urugvajski vezist Camilo Mayada padla na dopinškem testu, poroča argentinska tiskovna agencija Telam. Quarta in Mayada zdaj suspendirana in ne smeta igrati na tekmah pod okriljem južnoameriške nogometne zveze Conmebol, dokler ne bo znana analiza vzorcev B. Oba vzorca so poslali na testiranje v Nemčijo.

Čeprav hidroklortiazid sam po sebi ni poživilo, namenjeno izboljšanju športnikove predstave, pa športniki omenjeni diuretik velikokrat vzamejo z namenom, da bi prikrili druga prepovedana poživila, zato je na seznamu Svetovne protidopinške agencije Wade.

Šef protidopinške agencije Conmebola Osvaldo Pangrazio pa ob tem ne izključuje kontaminacije vzorcev, saj je oba testa izvedel laboratorij univerze v Kaliforniji iz Los Angelesa, ki so mu le malo za tem odvzeli licenco. Tudi zato so vzorca B poslali na analizo v Nemčijo. Če bo pri River Platu še kakšen nogometaš pozitiven na dopinškem testu, bo kaznovan tudi klub.