Mane odločil derbi kroga na Anfieldu, naveza M&M poskrbela za zmago rdečih vragov, Sanchezov dvojček končal krizo Arsenala

Liverpool v želji, da bi popravil slab vtis ob začetku letošnjega leta, Tottenham pa z motivacijo, da z novimi tremi točkami ostane v teoretični bitki za naslov prvaka. Varovanci Jürgena Kloppa so v letošnjih desetih tekmah uspeli zbrati eno samo zmago, s tem pa so poskrbeli za daleč najslabši začetek leta vse od leta1993. Razlika na vrhu Premier League je zelo majhna in že en sam poraz bi Spurse z drugega mesta lahko potisnil v boj za prvo četverico. Statitstika je sicer na strani Redsov, saj so gostje do sedaj izgubili kar 15 tekem angleške lige na Anfieldu. "Mislim, da bo današnja tekma zelo zanimiva za ljubitelje nogometa, ne gelde na to, za koga navijajo. V to tekmo se podajamo ambiciozno, borili se bomo za vsako žogo in iskali vedno nove možnosti za napad. To bo zelo energična in napeta tekma, zato upam, da bomo uspeli iztržiti rezultat, ki bo poskrbel za nasmehe navijačev na Anfieldu," je pred tekmo povedal Klopp, ki zaradi poškodbe ni mogel računati na Dejana Lovrena.





Še najlepšo priložnost za Tottenham v prvem polčasu je imel Heung-Min Son. (Foto: AP)

Očitno so se njegove besede vtisnile v spomin nogometašem v rdečih dresih, ki so vse od začetnega sodnikovega žvižga stopnjevali pritisk na nasprotnikova vrata in že v prvem polčasu uspeli pričarati zadovoljstvo na obraze Liverpoolovih navijačev. Za to je kar dvakrat poskrbel izjemni Sadio Mane, ki je izkoristil lepo podajo Georginia Wijnalduma in stekel proti golu Spursov ter premagal vratarja Huga Llorisa, po napaki Erica Dierja pa izkoristil še zmedo v kazenskem prostoru gostov. Kloppove besede so se uresničile tudi v nadaljevanju, saj so bili gledalci priča zanimivemu in intenzivnemu dvoboju med dvema ekipama prve peterice. Dobro razpoloženi Mane je poskrbel še za nekaj lepih priložnosti, vendar Llorisa do konca polčasa ni več uspel premagati. Proti koncu pa so oživeli tudi gostje, z glavo je poskušal Dele Alli vendar je njegov strel z glavo odbila obramba, izkazal pa se je tudi Simon Mignolet, ki je ubranil nevaren poskus Heung-Min Sona. Dobro razpoloženje na zelenici je spodbudilo tudi Phillippeja Coutinha, ki je zapretil z nevarno samostojno akcijo, nevaren pa je bil iz prostega strela tudi Christian Eriksen, vendar pa ne eden, ne drugi, nista spremenila rezultata do odhoda v slačilnico.

V drugem polčasu je do prve lepše priložnosti prišel Harry Kane, vendar pa je bil prehiter in sodniška zastavica je še pred zadetkom opozorila na prepovedani položaj. V zadnjih 45-ih minutah je bilo moč videti veliko rumenih kartonov. Igra je postala veliko bolj groba, za gledalce pa tudi precej manj atraktivna, saj lepih priložnosti tako kot v prvem polčasu skorajda ni bilo. Z glavo je tako poskušal Joel Matip, ki pa je bil prepočasen za Llorisa, nekaj minut za tem pa je bil nenatančen še Coutinho. Končni rezultat 2:0 je bil dober odraz dogajanja na zelenici, popolnomo neprepoznavno obrambo spursov je kar dvakrat izkoristil Mane, ki je s tem Liverpool vsaj začasno rešil iz težav. Redsi so tako s prvo ligaško zmago v letu začasno skočili na četrto mesto. Prehiti jih lahko Manchester City, ki mora svojo tekmo 25. kroga še odigrati. Tottenham pa po porazu ostaja drugi, devet točk za Chelseajem, ki je tako znova pridobil nekaj proti najbližjim zasleodvalcem, za to pa sploh niso stopili na zelenico, saj jih tekma omenjenega kroga v gosteh proti Burnleyju še čaka.

Alexis je dosegel svoj 16. in 17. zadetek, s katerima je sedaj prvi strelec lige. (Foto: AP)

Za nogometaši Arsenala sta dva kroga v angleški Premier League, ki ju bodo želeli čim prej pozabiti. Topničarji so namreč najprej doma izgubili z Watfordom (2:1), nato pa jih je v derbiju 24. kroga prepričljivo ugnal še vodilni Chelsea (3:1). Tako so varovanci Arsena Wengerja nujno potrebovali zmago proti skromnemu Hull Cityju, ki se krčevito bori za obstanek. Tigri so sicer v zadnjih krogih presenetili kar dva favorita. Najprej so na Old Traffordu preživeli pravo obleganje in odnesli dragoceno točko za remi brez golov proti Manchester Unitedu. V naslednjem krogu pa so nato pred domačimi navijači nekoliko presenetljivo odpravili še Liverpool (2:0), ki v letu 2017 še ni dosegel zmage v Premier League in je po odlični prvi polovici, nekoliko presenetljivo odpadel od boja za naslov prvaka.

Arsenal je srečanje s tigri začel odločno in hitro želel svojo prevlado na zelenici kronati z zadetkom. Tega so domači navijači dočakali v 34. minuti, ko je po veliki zmedi v gostujočem kazenskem prostoru, čudežno čez golov črto porinil Alexis Sanchez, potem ko mu je prvotni strel vratar Eldin Jakupović ubranil. To je bil tudi edini zadetek v prvem polčasu. V drugem so se nekoliko prebudili tudi gostje, ki pa niso uspeli doseči gola, s katerim bi poskrbeli za tretje zaporedne presenečenje v prvenstvu. Kazen je nato sledila v sodnikovem dodatku drugega polčasa. Jakupović je nespametno zapustil vrata in pred golom gostov se je sam znašel Lucas Perez, ki je z glavo sprožil na prazna vrata, a je gostujoči vezist Samuel Clucas po mnenju glavnega sodnika Marka Clattenburga igral z roko. Omenjeni delivec pravice je nemudoma pokazal na belo točko, Clucasu pa z rdečim kartonom pokazal predčasno pot pod prho. Odgovornost za izvedbo najstrožje kazni je prevzel Alexis in zanesljivo zadel še drugič na srečanju, ter poskrbel, da so tri točke ostale doma. Arsenal je z zmago tako prišel do svoje 50. točke v letošnji sezoni, s tekmo več, pa za vodilnim Chelseajem sedaj zaostajajo za devet točk.

Juan Mata proslavlja vodilni zadetk skupaj s 'kreatorjema' Martialom in Mkhitarjanom. (Foto: AP)

Na Old Traffordu pa sta se pomerila Manchester United, ki še naprej lovi mesta v Ligo prvakov in Watford, ki je kot rečeno pred dnevi premagal Arsenal. Prvo srečanje v letošnji sezoni so sicer v petem krogu Premier League dobili varovanci Walterja Mazzarrija in tokrat so bili rdeči vragi odločeni, da vknjižijo vse tri točke. Jose Mourinho je s fanti v zadnjem krogu prepričljivo premagal prvake iz Leicestra (3:0) in je želel tudi tokrat vse tri točke, saj je to v mesecu februarju zadnja premierligaška tekma za United. Srečanje so veliko bolje otvorili domačini in si priigrali lepo število priložnosti za zadetek. Eden za drugim pa so jih zapravljali Paul Pogba, Ander Herrera, Zlatan Ibrahimović in Henrikh Mkhitarjan. Marsikateri navijač na Old Traffordu je pred očmi najbolj črn scenarij, ki je bil v letošnji sezoni že večkrat viden. Rdeči namreč prevladujejo in veliko streljajo, a se veliko njihovim tekem pred domačimi navijači konča z rezultatom 0:0. Tokrat pa temu ni bilo tako. V 32. minuti je Juan Mata s peto začel akcijo, Mkhitarjan jo je nadaljeval in podaljšal žogo do Anthonyja Martiala, ta pa je odlično podal pred gol, kjer je Ibrahimović žogo preskočil in zmedel vratarja Heurelha Gomesa, Mata pa je brez težav žogo poslal v prazno mrežo in postavil izid polčasa (1:0). V nadaljevanju so vragi še naprej pritiskali in iskali drugi zadetek, Watford pa je predvsem čakal na protinapade. David de Gea je bil večino časa brez dela, nekajkrat je imel sicer nekaj lažjih posredovanj. Po uri igre pa je Martial izkoristil podajo Ibrahimovića in spretno preigral obrambo gostov, ter domiselno povišal na 2:0. Do konca se rezultat ni več spremenil in rdeči vragi so vknjižili 13. zmago v sezoni in so pri 48-ih točkah. Na prvenstveni lestvici so rdeči ostali na šestem mestu, saj je Liverpool premagal Tottenham. Kljub vsemu je United zgolj še dve točki za drugim Tottenhamom, a še vedno velikih enajst za vodilnim Chelseajem, ki ima tudi odigrano tekmo manj. United sedaj ni izgubil že na zadnjih 16-ih zaporednih prvenstvenih obračunih. Rdeči vragi so tudi prva ekipa, katerim je v Premier League uspelo doseči 2000 prvenstvenih točk.

Izidi 25. kroga Premier League:

Liverpool - Tottenham 2:0 (2:0)

Mane 16.,18.



Arsenal - Hull City 2:0 (1:0)

Sanchez 34., 90.

RK: Clucas 90./Hull

Manchester United - Watford 2:0 (1:0)

Mata 32., Martial 60.

Middlesbrough - Everton 0:0 (0:0)

Stoke City - Crystal Palace 1:0 (0:0)

Allen 67.



Sunderland - Southampton 0:4 (0:2)

Gabbiadini 30., 45., Denayer 89./ag., Long 90.

West Ham United - West Bromwich Albion 2:2 (0:1)

Feghouli 63., Lanzini 89.; Chadli 6., McAuley 90.