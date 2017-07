Dvomov ni več, Matjaž Kek je tudi uradno podpisal novo pogodbo z Rijeko

Matjaž Kek bo še naprej "krmaril" Rijeko in kot so zapisali pri hrvaškem časniku Sportske novosti je držal obljubo in je podpisal novo pogodbo. Kek je imel precej zanimivih ponudb, a je že ob koncu sezone dejal, da se je ustno dogovoril z predsednikom kluba, da bo podaljšal pogodbo in danes je podpisal novo pogodbo. Slovenski trener bo na klopi Rijeke sedel še tri oziroma pet let, saj je podpisal pogodbo 3+2 (tri leta z možnostjo podaljšanja za dve leti). Na Reki bo tako ostal vsaj do leta 2020, oziroma do leta 2022, v klub pa je prišel leta 2013.

"Kot sem dejal, je bilo preveč cirkusa okoli moje pogodbe. Dogovor je dogovor, o tem pri meni ni dvoma. Hvala na zaupanju, dal bom vse od sebe. Vsak dan se je treba dokazovati, Rijeka ima svojo pot, naredili smo, kar je malokdo pričakoval. To je zame čast in priznanje in poizkušal bom narediti vse, da upravičim zaupanje. Čas bo pokazal, ali sem si zaslužil novo pogodbo," je povedal Kek na novinarski konferenci. Rijeka je končala s pripravami v Kranjski Gori, na prijateljski tekmi je premagala moskovsko Lokomotivo z 1:0.

Predsednik kluba Damir Mišković pa je dejal: "Podaljšal je pogodbo za tri, z možnostjo še za dve, se pravi maksimum pet let. Za nas je to velika sreča, spet je pokazal, da ima rad Rijeko in vse, kar se tiče moštva. Želimo napraviti klub, ki bo na vseh nivojih na najvišjem možnem nivoju. Dogovorila sva se že veliko prej, on ima rad Rijeko, mi imamo radi njega in skupaj bomo šli v nove zmage. Naše ambicije so, da smo med vodilno trojico v prvenstvu, da si zagotovimo Evropo in da skušamo obraniti naslov prvaka, a to ni najbolj pomembno. Želimo stabilen klub, ki se sam financira in napreduje vsako sezono."

Rijeka je v pravkar končani sezoni prvič v klubski zgodovini osvojila naslov državnega prvaka, v vitrine pa postavila tudi pokalno lovoriko. V obeh primerih je bila boljša od zagrebškega Dinama, favorita v boju za naslov, ki je zasedel drugo mesto v DP in izgubil pokalno finale. Rijeko podobno kot Maribor čaka nastop v 2. krogu kvalifikacij za preboj v Ligo prvakov.