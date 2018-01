Cavani podrl rekord Ibrahimovića, Neymar tudi tokrat izvajalec enajstmetrovke ob visoki zmagi na Parku princev

Uruguvajec Edinson Cavani je pred desetimi dnevi dosežek Šveda Zlatana Ibrahimovića pri 156 golih izenačil, v soboto pa je že v enajsti minuti tekme po podaji Adriena Rabiota zadel za rekord. Za Cavanija je bil ta zadetek 27. v sezoni v vseh tekmovanjih. Za 157 golov je potreboval 229 tekem, ki jih je odigral od leta 2013, ko se je v Pariz preselil iz Napolija za 64 milijonov evrov.

Slavje Edinsona Cavanija (desno) in Neymarja v Parizu. (Foto: AP)

Res pa je, da je Ibrahimović za svojih 156 golov potreboval precej manj tekem: le 180 v štirih sezonah do 2016, ko se je preselil v Manchester United. Cavani je rekord proslavil tako, da je vrgel dres navijačem, zatem prejel rumeni karton, se rokoval s sodnikom in s klopi vzel rezervni dres.

Tekmo je po krajšem premoru zaradi poškodbe začel tudi Neymar in v 40. minuti z najstrožje kazni povišal na 2:0. Brazilec je poskrbel za precej negodovanja s tribun, ko na nedavnem obračunu z Dijonom Cavaniju ni prepustil izvedbe strela z bele pike, s katerim bi lahko Urugvajec na večni lestvici ugnal Ibrahimovića. Tudi tokrat je žogo vzel brazilski virtuoz in zadel v polno. Na 3:0 je v 70. minuti povišal Angel Di Maria, Neymar pa je slabih deset minut pred koncem dvoboja postavil končnih 4:0.

Lepa zmaga Nantesa s Krhinom, Berić premagal Repasove

Nantes je z izkušenim trenerjem Claudiem Ranierijem še naprej hit Ligue 1, Italijan je v prvi službi po kontroverznem slovesu od Leicester Cityja, s katerim je šokantno osvojil Premier League, še naprej v boju za uvrstitev v Ligo prvakov. Ranieri zelo zaupa tudi slovenskemu reprezentantu Reneju Krhinu, nekdanji član milanskega Internazionaleja, Bologne in Granade je začel gostovanje v Guingampu in igral 75 minut.

Takrat so gostje vodili z golom Adriena Thomassona in tudi po odhodu Štajerca z zelenice ohranili svojo mrežo nedotaknjeno, za na koncu (vsaj na videz) prepričljivo zmago kanarčkov sta poskrbela Emiliano Sala z enajstih metrov in Santy Ngom. Devet točk zaostanka za četrtim Monacom, ki ima tudi tekmo vanj, je verjetno preveč, da bi lahko rumeno-zeleni še upali na eno od vstopnic za elitno evropsko tekmovanje, so pa na zelo dobri poti, da si zagotovijo vsaj nastope v Ligi Evropa.

Robert Berić je od začetka do konca odigral domačo tekmo Saint-Etienna s Caenom, ki tokrat ni računal na Jana Repasa, zeleni pa so Normandijce ugnali z 2:1. Eden največjih francoskih klubov je preživljal veliko krizo, iz katere pa se vedno bolj izvija, nov dokaz je tokratna zmaga, ki je Berića in soigralce ponesla do 14. mesta na lestvici. Paul-Georges Ntep je v 35. minuti izničil vodilni zadetek Ronnyja Rodelina, za zmago pa je poskrbel Jonathan Bamba v 78. minuti.

Izida 23. kroga Ligue 1:

Paris Saint-Germain ‒ Montpellier 4:0 (2:0)

Cavani 11., Neymar 40./11-m, 82., Di Maria 70.

Guingamp ‒ Nantes 0:3 (0:0)

Thomasson 61., Sala 86./11-m, Ngom 90.

Rene Krhin (Nantes) je igral do 75. minute.

Saint-Etienne ‒ Caen 2:1 (1:1)

Ntep 35., Bamba 78.; Rodelin 11.

Robert Berić (Saint-Etienne) je igral vso tekmo, Jana Repasa (Caen) ni bilo v ekipi.

Angers ‒ Amiens 1:0

Metz ‒ Nice 2:1

Dijon ‒ Rennes 2:1