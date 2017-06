Ekonomisti do prvega naslova v Poslovni ligi NZS

Za obe lovoriki so se tokrat potegovala moštva kot so Banka Intesa Sanpaolo Koper, Bisnode, Cinkarna Celje, Diplomatic Football Club, Ekonomska fakulteta UL, Elektro Maribor, Helios Smole, Hood Burger United, Iskra Mehanizmi, Javne službe Ptuj, Luka Koper, Marmor Hotavlje, Mestna občina Ljubljana, Metrans Inspectus, Ministrstvo za zunanje zadeve RS, Pocinkovalnica, Skupina Renting, ŠD Skupina Helios, ŠD Lama - Titus Dekani.

Nogomet, mreženje, zabava, team building, vse to in še več je bilo moč zalsediti v idiličnem okolju Brda pri Kranju, kjer se je že drugič zapored odvijal veliki finale v projektu Poslovna nogometna liga.

V finalu Poslovne lige NZS sta se pomerili moštvi ŠD Lama – Titus Dekani in Ekonomska fakulteta UL, na koncu so se naslova veselili v taboru ekonomistov, tretje mesto pa so osvojili v taboru Pocinkovalnice iz Celja, ki je premegala ŠD Skupina Helios.

V Poslovnem pokalu NZS so se zmage veselili v Mestni občini Ljubljana. Občinski uradniki so v finalu premagali Hood Burger United, v boju za 3. mesto pa so v taboru Helios Smole bili boljši od ekipe Skupine Renting.

"Zaključili smo z letošnjo sezono Poslovne lige NZS, skozi vse dogodke se nam je letos pridružilo 40 ekip, katere so nogometno igro izkoristile tudi za team building, mreženje, zabavo... Zahvala prav vsakomur, ki je v sezoni 2016/2017 stopil na travnato igriščo Poslovne nogometne lige in tam pustil svoj pečat. Pomembna je nogometna energija, fair play in rekreacija, v vodstvu tekmovanja se namreč trudimo predvsem za širjenje nogometne igre med čim več kolektivov, poleg rekreacije pa so pomembni seveda tudi ostali faktorji, ki nogometu na vsakem koraku dodajajo pridih globalnosti," poudarja Matevž Brec iz Poslovne lige NZS.