Eksperiment Zidana se ni obnesel: Espanyol v izdihljajih tekme prekinil prekletstvo in na domači zelenici porazil galaktike

Madridski Real je v 26. krogu španske Primere Division odpotoval v Katalonijo, potem, ko so si na zadnji tekmi Lige prvakov zagotovili zmago s 3:1 nad PSG-jem, so bile tudi na gostovanju pri Espanyolu misli varovancev Zinedina Zidana že usmerjene proti torkovi tekmi v francoski prestolnici.

Cristiano Ronaldo ni odpotoval v Katalonijo na gostovanje pri Espanyolu. (Foto: AP)

Francoski strateg je tako poskrbel za nekaj sprememb v začetni enajsterici, tako pa tudi v taktiki, saj je prvič v prvenstvu nastopil z postavitvijo 4-2-3-1. Poleg tega je v Madridu ostal tudi prvi zvezdnik kluba Cristiano Ronaldo, na katerega Zidane računa ob povratnem obračunu proti PSG-ju, namesto njega pa je v ogenj poslal Garetha Balea, Marca Asensia in Isca, ki so v aktualni sezono le redko skupaj nastopili na zelenici. Statistika medsebojnih obračunov namreč govori v prid Madridčanov, Espanyol namreč že desetletje ni dosegel zmage proti kraljevemu klubu.

Tudi uvodne minute so tako pričakovano pripadle gostom, ki so že v 7. minuti nevarno napadli domača vrata po strelu Balea. Slednji je po izvajanju iz kota skočil visoko in strel z glavo usmeril proti vratom Diega Lopeza, vendar pa se je čuvaj mreže izkazal z odlično obrambo. Tudi v nadaljevanju so galaktiki zadrževali žogo v svoji posesti, vendar pa so si domači zagotovili večjo mero nevarnejših priložnosti in spridoma izkoriščali napake gostov.

Eden izmed najnevarnejših členov Reala ta večer, Gareth Bale je v 81. minuti svoje mesto prepustil Danielu Ceballosu. (Foto: AP)

Po napaki gostujoče obrambe je lepo priložnost zapravil Gerard Moreno, ki je streljal mimo leve vratnice, nekaj minut zatem pa je španskemu napadalcu le uspelo zatresti mrežo Keylorja Navasa, vendar je sodnik zadetek zaradi prepovedanega položaja razveljavil. Real v prvem polčasu ni uspel ustvariti nevarnejše priložnosti, eno izmed lepših je sicer Baleu preprečila domača obramba. Strel Valižana je v roko zadel domačega branilca, vendar pa sodnik ni ugodil gostujoči zahtevi po enajstmetrovki in prvi polčas se je končal brez zadetka.

V drugem polčasu so domači skušali še stopnjevati pritisk na vrata belega baleta, po slabem strelu Sergia Garcie si je priložnost zagotovil še Oscar Duarte, čigar poskus pa je na žalost domačih navijačev zadel zgolj prečko. V 56. minuti pa se je Morenu spet ponudila izjemna priložnost, ko je z volejem udaril proti vratom Navasa, vendar pa je prav Kostaričan z neverjetno obrambo ohranil mrežo nedotaknjeno.

Na zadnjih šestih tekmah so galaktiki dosegli zavidljivih 27 zadetkov, na Santiagu Bernabeu pa so prepričani, da naslov prvaka, še zdaleč ni končan. (Foto: AP)

V drugem delu tudi poskusov na drugi strani igrišča ni manjkalo, kot odgovor na nevarno akcijo Espanyola je strel z roba kazenskega prostora sprožil Mateo Kovačić, vendar pa je Lopez še pravočasno prebral namero hrvaškega reprezentanta. Izid bi v prid kraljevega kluba lahko preobrnil tudi Bale, vendar pa se je žoga od njegovega kolena odbila naravnost v naročje domačega čuvaja vrat.

V želji po zmagi so gostitelji vse do konca tekme pritiskali na vrata Navasa, v izdihljajih tekme pa bi si zmago lahko zagotovila Zidanova četa, a je Asensio zaman iskal soigralce pred vrati Lopeza, domača obramba pa je žogo potisnila za gol. V sodnikovem podaljšku pa je sledil hladen tuš za klub s Santiaga Bernabeu, po podaji Garcie v kazenski prostor je z volejem za zmago poskrbel Moreno in tako priboril dragocene točke Espanyolu.

Espanyol - Real Madrid 1:0 (0:0)

Moreno 93.