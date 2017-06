En Šved odhaja, drugi prihaja: Lindelof bo postal rdeči vrag

Victor Lindelof bo po opravljenem zdravniškem pregledu postal prva Mourinhova okrepitev pred začetkom naslednje sezone. (Foto: Twitter)

Čeprav se marsikateri navijač Manchester Uniteda ne more sprijazniti, da bo klub po izjemno uspešni sezoni zapustil prvi strelec Zlatan Ibrahimović, so dobili vsaj nekaj veselih novic. Jose Mourinho je že začel z napovedanim poletnim nakupovanjem, s katerim želi okrepiti moštvo iz Old Trafforda. Portugalec je po prvi sezoni, v kateri so rdeči vragi pod njegovim vodstvom osvojili angleški superpokal, angleški ligaški pokal in Ligo Evropa, napovedal, da bo pošteno prevetril ekipo. Seveda mu pomaga tudi dejstvo, da se je z ekipo uvrstil v elitno Ligo prvakov, ki je magnet za najboljše igralce na svetu. In očitno je misli še kako resno. Medtem, ko je sam na zasluženem oddihu, izvršni predsednik kluba Ed Woodward pridno izpolnjuje njegov seznam želja. Prva pa je bila izpolnjena kar med reprezentančnim ciklusom. Iz Benfice se je k rdečim vragom namreč preselil 22-letni švedski branilec Victor Lindelof. Novico so objavili na uradni spletni strani kluba iz Manchestra. Čeprav so bili zelo skopi s podatki, so vseeno zapisali: "Manchester United vam z veseljem sporoča, da smo z Benfico dosegli dogovor o prestopu Victorja Linfelofa. Igralec mora sedaj le še opraviti zdravniški pregled, dobiti delovno dovoljenje in se dogovoriti o formalnostih pogodbe. Več informacij vam posredujemo, ko bo prestop tudi uradno dokončan," so zapisali. Mnogi angleški mediji sicer poročajo, da naj bi Portugalci zahtevali odškodnino v višini 35 milijonov evrov. Kar je občutno manj, koliko so zahtevali v januarskem prestopnem roku, ko je Mourinho že poskušal pripeljati Šveda na Old Trafford. Prepričani pa smo lahko, da se je pestro poletje na nogometni tržnici šele začelo. Če gre verjeti angleškim medijem, bo sloviti rdeči dres oblekel še kakšen igralec, preden se konec poletja prestopni rok konča.