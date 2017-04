Enrique o Neymarju, ki je prehitel celo Messija: To so 'živalske' številke

Barcelona je v zadnjem krogu La Lige s 4:1 odpravila Granado, pa čeprav ni igral Leo Messi. Zelo razigran je bil Neymar, ki si je pripravil veliko priložnosti, dosegel pa je en gol. In to je bil njegov jubilejni 100. v dresu Barce, za kar je potreboval le 177 tekem.

Neymar je tretji Brazilec, ki je dosegel ta mejnik, Evaristo jih je dosegel 105, Rivaldo pa 130. A če bo nadaljeval v takšnem tempu, bo Neymar hitro prehitel oba.Trener Luis Enrique celo upa, da bo dosegel kakšen nov rekord. "Upam, da bo dosegel še 900 golov in da ga bomo pri Barceloni gledali še celo vrsto let. Dosegel je "živalske" številke, ki dokazujejo, da je fantastičen nogometaš. Je eden najbolj neugodnih napadalcev na svetu in podpisi pogodbe z njim je bila izvrstna odločitev," je dejal trener, ki se ob koncu sezone poslavlja od kluba.



Neymar je v Barcelono prišle poleti leta 2013 in je, kot omenjeno, odigral 177 tekem, stotico pa je dosegel na 11 manj odigranih tekmah, kot je to uspelo Messiju. "Vesel sem, da sem dosegel 100 golov in posvečam jih mojim soigralcem, ki mi vedno pomagajo," je dejal brazilski napadalec, ki je oktobra lani podpisal novo petletno pogodbo s klubom.