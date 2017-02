Enrique odločno proti kritikom: 'Niti pijan se na deset korakov ne bi približal televiziji ali radiu'

Enrique pod takšnim pritiskom ni bil vse od januarja 2015, ko je na klopi za tekmo v San Sebastianu pustil Lionela Messija. Barcelona je na koncu tiste sezone osvojila trojno krono. (Foto: AP)

Barcelona ima ogromno časa za razmišljanje o preobratu na povratni tekmi osmine finala Lige prvakov s Paris Saint-Germainom, je bil na sobotni novinarski konferenci optimističen trener španske prvakinje Luis Enrique. Asturijca so mediji vneto pričakovali, potem ko je Barcelona s strani PSG dobila zgodovinsko "porcijo" na prvi tekmi v Parizu (0:4), trener članskega moštva pa se je, ne prvič, ostro lotil nekaterih novinarjev, z enim od njih naj bi se želel v Franciji celo stepsti. Enrique je bil vse od Valentinovega tarča ostrih zapisov in komentarjev, toda pred ligaško tekmo z Leganesom je dajal vtis moža, ki se ne predaja. "Preobrat? Še en mesec je do tekme. Označili smo si jo kot zelo pomembno in v moji glavi je že od torka, a ne bi bilo dobro, da bi o njej razmišljali že sedaj," je bil v Barceloni jasen Enrique. "Še prej moramo odigrati štiri tekme, ki so ključne, osredotočiti se moramo tudi na jutrišnjo (z Leganesom v La Ligi, op a.). Še preveč časa bo za razmišljanje o PSG. Če čutim podporo igralcev? Vseeno je, kaj vam lahko povem. Odgovarjam lahko le za svoje izjave, vse, ki sem jih podal. O vsem ostalem govorim v slačilnici, znotraj slačilnice in iz oči v oči. Ostalo prepuščam vam."

Glede številnih naslovnic, na katerih se je pojavljal kot glavni krivec, je dodal: "To ni imelo nikakršnega vpliva name. Kritike imajo name ničen vpliv, sicer ne bi mogel biti na tem položaju. Mi smo prvi, ki smo samokritični, poskušamo poiskati rešitve. Na srečo je dovolj razdalje med vami (novinarji, op. a.) in mano, vse to pa je del tega cirkusa. Vseeno ta rezultat ni kar padel z neba, nasprotnik si ga je zaslužil. To je potrebno sprejeti. To je šport, to je nogomet. Od tu naprej pa se moramo izboljšati. Ni se zgodilo nič, česar si ne bi zaslužili. Lahko bi izgubili tudi z višjo razliko." Nekdanji vezist Real Madrida, Barcelone in španske reprezentance je dodal, da praktično nikoli ne bere, gleda oziroma posluša medijev, še manj pa po takšnih porazih, kakršnega je Barcelona utrpela v torek na Parku Princev. "Nič nisem poslušal. Nikoli vas ne poslušam, še posebej pa ne po takšnih tekmah. Niti pijan se na deset korakov ne bi približal televiziji. Ali radiu. To je svet pretiravanj in lahko razmišljam le v tej smeri, da reči niso niti črne in niti bele. Veliko nians je. Živi smo še v treh tekmovanjih, dobro, v enem od teh smo malce ranjeni, a prepričan sem, da bomo dobili kakšno priložnost. To je bilo za vse optimiste. Pesimistom pa nimam kaj povedati," se je razgovoril Enrique.

Vezista Sergio Busquets (desno) in Andres Iniesta sta po tekmi s PSG namignila, da težave Barce ležijo v taktični pripravi in s tem (hote ali nehote) še bolj pritisnila na svojega stratega. (Foto: AP)

Na vprašanju o svoji prihodnosti je bil spet skrivnosten, je pa dejal, da se še ni odločil glede podaljšanja svoje pogodbe, čeprav so mu mnogi po pariških dogodkih že skopali luknjo in začeli iskati naslednike, med katerimi sta najbolj izpostavljena Sevillin trener Jorge Sampaoli in strateg Athletic Bilbaa Ernesto Valverde. "Gotovo je, da vsaj z moje strani dogodki v naslednjih mesecih ne bodo vplivali na odločitev. Na to ne bo vplivala niti ena niti deset tekem. Odločitve pa še nisem sprejel," je sklenil Enrique, ki je optimističen tudi ob lovu na vodilni Real Madrid v Primeri Division, k umiritvi strasti po tekmi Lige prvakov pa mu je na pomoč priskočila tudi žena: "Veliko krogov je še in normalno bi bilo, da nobena ekipa ne bi dobila vseh tekem. Upam, da sem se zmotil in da bo ta ekipa naša, saj moramo dobiti vse tekme, ostali pa morajo nekaj točk izgubiti. Kljub temu, da vem, da bi želeli vi ta koktajl po tekmi s PSG še obogatiti, se sam osredotočam na pozitivne reči in reči, ki bi nas lahko okrepile. Kako sem z družino preživel teh nekaj dni? Veliko sem igral parchis (španska družabna igra, op. a.) z ženo in, seveda, premagovala me je ..."