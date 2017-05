Enrique po osvojenem kraljevem pokalu: Odhajam srečen in brez zamer, zdaj je čas za družino

Enrique se poslavlja z osvojeno lovoriko. (Foto: AP)

"Sezono smo zaključili tako, kot smo pričakovali. Z novo lovoriko, ki jo lahko posvetimo našim navijačem. Trofeja je za vse, smo velika družina. Veliko ljudi je vključenih v pomoč igralcem in to dokazuje, da smo svoje nalogo opravljali dobro," je po novi, še 29. Barcelonini lovoriki v kraljevem pokalu dejal kmalu nekdanji trener Kataloncev Luis Enrique. Ta je že pred časom napovedal slovo s klopi blaugrane, česar danes ne obžaluje. "Počutim se srečnega, saj sem užival pri tem, ko sem osrečeval Barcelonine navijače z osvajanjem lovorik. Na to sem ponosen. Jaz sem tisti, ki se je odločil nehati, saj je to najbolje zame in za igralce. Intenzivnost dela te izmuči. Devet lovorik od možnih 13 je zelo dober izkupiček," je pojasnil Asturijec. Zaključil je, da odhaja brez zamer. "Cenim vso naklonjenost in profesionalnost, ki so jo kazali skozi ta tri leta. Prejel sem sto odstotkov in dal sem enako. Nimam nobene zamere do nikogar," je sporočil Enrique. Zdaj si bo vzel čas za počitek: "Veliko želje imam po počitku, po temu, da čas preživim z družino in da uživam na zasluženih počitnicah.''

Spomnimo: Barcelona je finale kraljevega pokala dobila po blesteči predstavi Lionela Messija na Vicente Calderonu, kjer je blaugrana s 3:1 premagala zasedbo Alavesa.