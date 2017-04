Enrique: 'Nov poklon Messiju! Spet je potrdil, da je najboljši vseh časov'

Lionel Messi je bil prvo ime El clasica. Ne prvič ... (Foto: AP)

Argentinski nogometni zvezdnik Lionel Messi je dosegel nov mejnik v dresu Barcelone. Na kultni tekmi z Real Madridom, tako imenovanim El Clasicom, je zabil svoj 500. zadetek v dresu katalonskega kluba.

Z zmago se je Barcelona na vrhu lestvice španskega prvenstva izenačila z večnim tekmecem iz prestolnice, ki pa ima eno tekmo manj.

To mu je uspelo v zadnji, 93. minuti, in to za zmago s 3:2. Messi je v Madridu zadel dvakrat, najprej za izenačenje na 1:1, nato pa še v zadnjem napadu na tekmi. S tem je postal tudi najboljši strelec na dvobojih med Real Madridom in Barcelono. Na večni lestvici je s 16 zadetki prehitel legendarnega napadalca Madrida Alfreda Di Stefana. Iz tabora belega baleta pa po izgubljenem dvoboju proti zagrizenim tekmecem iz Katalonije veliko razočaranje in tudi žalost. A ne obup.





Lionel Messi in Luka Modrić (Foto: AP)

Vsaj pri trenerju Zinedinu Zidanu – ne. "Imeli smo veliko priložnosti, lahko bi zabili še tretji gol z igralcem manj, toda razpletlo se je zelo nesrečno. Razočarani smo, a ne obupujemo. Nismo zaslužili poraza, toda to je nogomet," je po tekmi madridskemu Asu razlagal Zidane.

Petkratni dobitnik zlate žoge je 500 golov za Barcelono zabil na 577 tekmah. 343 v španskem prvenstvu, 94 v ligi prvakov, 43 v španskem pokalu, 12 v španskem superpokalu, pet na svetovnem klubskem prvenstvu ter tri v evropskem superpokalu.

Francoski strokovnjak je igralce že pred tekmo opozarjal, da El clasico ne bo odločilen v boju za prvaka. "Izgubili smo tri točke, toda rezultat ne bo odločil prvaka. Vse imamo v svojih rokah." Pet krogov pred koncem imata tekmeca isto število točk, a Real ima tekmo manj proti Celti. "Ta poraz, čeprav boleč, nas ne bo vrgel iz tira," obljublja Francoz na klopi galaktikov, ki ni preveč opeval igre Lionela Mesija. "Messi je zabil iz svojih priložnosti, in to je to." Manj redkobeseden o igri svojega varovanca je bil seveda Barcion trener Luis Enrique.





Zinedine Zidane in Luis Enrique (Foto: AP)

"Lionel je še enkrat dokazal, da je najboljši nogometaš vseh časov. V življenju sem videl že veliko tekem in posnetkov različnih igralcev, toda nihče ni kot on. On dela razliko. Srečni smo, ker ga imamo. Moj poklon." Enrique, ki se po sezoni poslavlja in je bil priča zadnjem El Clasicu, je priznal, da je njegova ekipa po izenačenju Reala močno padla in "živela nevarno". "Bili smo v kočljivi situaciji, to je bilo vidno vsem. Lahko bi se razpletlo tudi drugače, a kot pravim, imamo Messija ..."