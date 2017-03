Enrique šokiral z napovedjo slovesa od klopi Barcelone: 'Potreboval sem počitek'

Luis Enrique je že v svoji prvi sezoni kot trener članskega moštva Barcelone osvojil naslov v Ligi prvakov in La Ligi. (Foto: AP)

Teden dni pred povratno tekmo s Paris Saint-Germainom v osmini finala Lige prvakov, kjer lahko le še manjši čudež reši njegovo Barcelono, je trener članskega moštva Luis Enrique napovedal, da po koncu sezone zapušča krmilo kluba s Camp Noua. Na sveti zelenici je Barca v sredo zvečer zanesljivo ugnala Sporting Gijon (6:1) in zdelo se je, da se v katalonski tabor vračajo "pravi" občutki pred gostovanjem PSG, ki je španske državne prvake ponižal sredi februarja v Parizu (0:4). A Enrique, ki je prej že več mesecev trmasto zavračal vsakršno govorjenje o lastni prihodnosti, je po novinarski konferenci po tekmi s klubom iz domačega Gijona presenetil z napovedjo slovesa. "To je zame zelo težka odločitev, o kateri sem precej razmišljal, a menim, da moram biti zvest svojim mislim. Med pripravami na to sezono sem se sestal z Albertom Solerjem in Robertom Fernandezom in jima napovedal, da obstaja možnost, da pogodbe ne podaljšam," je pred mikrofoni državnih medijev povedal Enrique. "Rekla sta mi, da ni potrebno hiteti z odločitvijo. Ta trenutek je prišel. To oznanjam. Razlog je ta, da svoje delo vidim kot iskanje rešitev in zaradi tega nimam veliko počitka. Potreboval sem počitek in to je glavni razlog. Rad bi se zahvalil klubu za zaupanje skozi vsa ta leta. Menili so, da si zaslužim priložnost za vodenje moštva, to sem počel tri nepozabna leta. Hvaležen sem jim za podporo in za njihovo profesionalnost, ne pozabljam pa, da nas čakajo še trije navdušujoči meseci. Mislim, da lahko obrnemo reči, če se poravnajo vsi planeti. Maksimalen trud in nič več. Prišel bo trenutek, da se od kluba poslovim, kot si zasluži."

Enrique se je klubu pridružil po slovesu neuspešnega Gerarda Martina, že v svoji prvi sezoni za krmilom članskega moštva, ki ga je dolga leta zastopal tudi kot nogometaš, je osvojil vse možne naslove v domačem prvenstvu in pokalu, Barca je dvignila tudi Ligo prvakov. V minuli sezoni je navijače razveselil z dvojno domačo krono, Kataloncem pa se ni uspelo prebiti dlje kot do četrtfinala v Ligi prvakov, kjer jim tudi letos po visokem porazu s PSG v osmini finala ne kaže najbolje. Enrique je odhod napovedal po zmagi nad Sportingom (6:1), po kateri je Barca s tekmo več prevzela vodstvo v Primeri pred starim tekmecem Real Madridom. Asturijski strateg, ki je pred odhodom v AS Romo vodil tudi B-ekipo Barcelone, je bil že v prvi sezoni blizu slovesu od klopi katalonskega kluba, a se je po sporni prvi postavi (na klopi sta začela Lionel Messi in Neymar) katalonski velikan kljub očitnim trenjem znotraj moštva na koncu sprehodil do vseh možnih naslovov. Pritisk se je na plečih nekoč odličnega vezista Real Madrida in Barcelone povišal v tej sezoni, sploh po tem, ko je Barcelona ob zaostanku v prvenstvu za Realom visoko izgubila s PSG na prvi tekmi osmine finala Lige prvakov. V medijih se že lep čas vrtijo imena morebitnih naslednikov na vroči klopi, med najvidnejšimi imeni so Argentinec Jorge Sampaoli (Sevilla), Nizozemec Ronald Koeman (Everton) in Španec Ernesto Valverde (Athletic Bilbao), ki sta oba tako kot Enrique nekoč igrala za klub s Camp Noua.