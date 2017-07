EP U-21: Weiser z zmagovitim zadetkom prinesel Nemčiji drugi naslov evropskega prvaka

Mitchell Weiser (Foto: AP)

V poljskem Krakovu je v minulih dneh potekalo evropsko prvenstvo v nogometu do 21 let, ki ga je po minimalni zmagi v finalu nad reprezentanco Španije - odločilni zadetek na srečanju je dosegel član berlinske Herthe Mitchell Weiser - osvojila izbrana vrsta Nemčije. Tako so Nemci po dolgih osmih letih, nazadnje so v omenjenem tekmovanju slavili leta 2009, vnovič na vrhu stare celine v starostni kategoriji do 21 let. Tokratni poraženci Španci so v skupnem seštevku lovorik na evropskih prvenstvih U-21 še vedno boljši Nemcev, saj so bili uspešni štirikrat.