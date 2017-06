Epilog tragedije na Hillsboroughu: britansko tožilstvo obtožilo šest ljudi

David Duckenfield (Foto: AP)

Tožilka Sue Hemming je danes sporočila, da se je odločila, da je dovolj dokazov za obtožnico. Nekdanji policist postaje South Yorkshire David Duckenfield, ki je bil odgovoren za policijske enote na tekmi, ko je prišlo do tragedije, je obtožen "uboja iz malomarnosti". Še en nekdanji policist Norman Bettison je obtožen več kršitev dolžnega ravnanja v javni službi, in sicer v povezavi z govorjenjem neresnic o krivdi navijačev. Od policistov sta obtožena še Donald Denton in Alan Foster, poleg njiju pa tudi pravni zastopnik policije South Yorkshire Peter Metcalf in nekdanji sekretar nogometnega kluba Sheffield Wednesday Graham Mackrell. Omenjeni klub je takrat gostil tragično tekmo, očitajo pa mu slabo varnost na stadionu. Leta 1989 je v Sheffieldu na polfinalni pokalni tekmi med Liverpoolom in Nottingh Forestom življenje v stampedu izgubilo 96 ljudi. Kasneje se je izkazalo, da je policija na že tako prepoln stadion spustila množico navijačev. Sodnik je tekmo prekinil po šestih minutah prerivanja. Takrat je bilo jasno, da navijači ne skušajo vdreti na igrišče, ampak si z begom s tribun in preskakovanjem železne ograde rešujejo življenja.

Angleške oblasti so 20 let prikrivale dokumentacijo, ki je šele leta 2012 razkrila napake v delu policistov in drugih, ki so skrbeli za varnost in reševanje, britanska policija pa je krivdo za tragedijo sprva pripisala navijačem.