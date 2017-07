ESPN: Čeferin je tretji najvplivnejši mož v svetu nogometa, pred njim le Infantino in Rummenigge, Messi pred Ronaldom

Gianni Infantino in Aleksander Čeferin (Foto: Damjan Žibert)

Nogomet je velik biznis in nič ni presenetljivega, kako so možje, ki vodijo svet nogometa tudi vplivni. Tako je najvplivnejši mož v svetu nogometa pričakovano predsednik mednarodne nogometne zveze (Fifa) Gianni Infantino. Sledita pa mu izvršni direktor Bayerna Karl-Heinz Rummenigge in predsednik evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin. Slovenski pravnik je namreč septembra lani postal predsednik Uefe, potem ko je dobil večinsko podporo na kongresu v Atenah. S tem je Slovenijo še dodatno utrdil na svetovnem nogometnem zemljevidu. V času njegovega predsedovanja pa je Uefa uvedla že številne reforme, s katerimi želi izboljšati tako klubski, kot tudi reprezentančni nogomet v Evropi. Za svoje reforme si je Čeferin že pridobil veliko podpornikov v svetu nogometa.

Zanimivo, da je v prvi deseterici najbolj vplivnih mož v svetu nogometa tudi nekaj zelo zanimivih imen. Tako je denimo na petem mestu portugalski super agent Jorge Mendes, na osmem pa njegov stanovski kolega iz Italije Mino Raiola. To sta agenta, ki sta v zadnjih letih pošteno spremenila trg v nogometu, saj sta za svoje nogometaše zahtevala bajne odškodnine in astronomske plače. Med prvimi desetimi je tudi predsednik madridskega Reala Florentino Perez. Zvezdnik Argentine in Barcelone Lionel Messi je sedmi, njegov večni rival Cristiano Ronaldo pa zaključuje najmočnejšo deseterico.

Najbolj vplivni možje v svetu nogometa po ESPN:

1. Gianni Infantino

2. Karl-Heinz Rummenigge

3. Aleksander Čeferin

4. Richard Scudamore

5. Jorge Mendes

6. Florentino Perez

7. Lionel Messi

8. Mino Raiola

9. Pep Guardiola

10. Cristiano Ronaldo

Vrstni red desetih najbolj vplivnih mož v Evropi po ESPN:

1. Karl-Heinz Rummenigge

2. Aleksander Čeferin

3. Richard Scudamore

4. Florentino Perez

5. Jorge Mendes

6. Pep Guardiola

7. Cristiano Ronaldo

8. Mino Raiola

9. Pierluigi Collina

10. Andrea Agnelli