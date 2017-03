Živahen derbi na Etihadu brez zmagovalca, v Angliji še naprej mrtvi tek za Ligo prvakov

Veselje nogometašev Liverpoola ob vodilnem zadetku. (Foto: AP)

Manchester City je med tednom klavrno končal svojo sezono v Ligi prvakov. Francoski Monaco jih je namreč izločil v osmini finala. Čeprav so sinjemodri dobili prvi obračun s 5:3, so na povratnem klonili s 3:1 in tako hitro končali svojo evropsko zgodbo v letošnji sezoni. Pep Guardiola je tako prvič v karieri kot trener v Ligi prvakov izpadle v osmini finala. Zmaga proti Liverpoolu bi bila tako nujna, da bi se meščani utrdili na tretjem mestu v Premier League. A na klopi redsov sedi Jürgen Klopp, ki se lahko pohvali kot trener, ki je največkrat premagal katalonskega stratega v medsebojnih obračunih.

Prvi polčas sicer ni prinesel zadetkov, je pa poskrbel za izjemno zanimivo nogometno tekmo, v kateri ni manjkalo lepih priložnosti in izjemnih obramb. Za domačine sta lepi priložnosti zapravila David Silva in Raheem Sterling, ki iz neposredne bližine ni uspel potisnite žoge v mrežo, saj mu je v zadnjem trenutku žogo izbil James Milner. Blizu zadetka v prvem polčasu so bili tudi gostje, a je bil Joel Matip premalo natančen s strelom z glavo. Willy Caballero pa se je v domačem golu izkazal z dvema izjemnima obrambama, potem ko je veselje preprečil Philippeju Coutinhu in Adamu Lallani. Polčas se je tako končal z izidom 0:0, čeprav sta obe ekipi igrali izjemno napadalen nogomet.

Guardiola se je za točko zahvalil strelcu gola Sergiu Agüeru. (Foto: AP)

V drugem pa se je tekma še bolj razživela. V 51. minuti je Gael Clichy storil neumnost in v svojem kazenskem prostoru podrl Roberta Firmina in glavni sodnik Michael Oliver je brez oklevanja pokazal na belo točko. K žogi je pristopil Milner in z natančnim strelom premagal nemočnega Caballera in Liverpool popeljal v vodstvo proti svojemu nekdanjemu klubu. Kmalu za tem bi lahko John Stones izid poravnal na 1:1, a je njegov strel z glavo za malenkost zgrešil cilj. Na drugi strani se je z novo obrambo izkazal Caballero, ki je ustavil strel Firmina. V 69. minuti pa so meščani izenačili. Kevin De Bruyne je poslal odličen nizek predložek pred vrata, kjer pa je bil najbolj spreten domači napadalec Sergio Kun Agüero in izid poravnal na 1:1. Pet minut za tem je po odlični akciji Agüera, De Bruyne z močnim strelom zadel zgolj okvir vrat. V 81. minuti se je Lallana znašel v odlični priložnosti, a mu je popustila koncentracija in je povsem zgrešil žogo in ostalo je pri 1:1. Dve minuti za tem je Firmino sebično streljal na gol, potem ko bi lahko podal Lallani, ki je bil v občutno boljšem položaju za strel. Do konca srečanja se rezultat ni več spremenil in ostalo je pri remiju 1:1. City ima tako po 28. odigranih tekmah 57 točk in je tretji, dve točki za drugim Tottenhamom. Liverpool pa ostaja četrti, saj je zbral 56 točk. Redsi imajo štiri točke naskoka pred petim Manchester Unitedom, ki pa ima kar dve tekmi manj in lahko v primeru dveh zmag, večnega tekmeca tudi prehiti. V vodstvu je še vedno prepričljivo Chelsea, ki ima 69 točk in suvereno koraka proti novemu naslovu angleškega prvaka.

Izid:

Manchester City - Liverpool 1:1 (0:0)

Agüero 69.; Milner 51./11-m.