Navarro kot prvi prek meje 4000 točk, Fenerbahče boljši od Barce po podaljšku, slavila še PAO in Galata

Navarro je že dolga leta eden izmed vodilnih košarkarjev stare celine. (Foto: fiba.com

Juan Carlos Navarro je kot prvi košarkar v 21. stoletju dosegel 4000 točk na tekmah Evrolige, a to ni bilo dovolj za Barcelono, ki je po podaljšku klonila pri Fenerbahčeju in tako klavrno sklenila evropsko sezono. Kapetan Barce je bil vseeno v središču pozornosti ob lovljenju morda celo neponovljivega dosežka, Navarru je uspelo v drugem polčasu, Katalonci pa v zgodovinskem večeru svojih navijačev niso uspeli razveseliti s poslovilno zmago, ki bi vsaj malce polepšala eno najslabših evropskih sezon v novejši klubski zgodovini. Bogdan Bogdanović je v domači vrsti prispeval 15 točk, še posebej ključne z metom za tri točke minuto pred iztekom podaljška, medtem ko sta se izkazala tudi Nikola Kalinić (13 točk) in Ekpe Udoh s kar 15 skoki, kar je karierni rekord za tega košarkarja. Tyrese Rice je Barci do spodobnega poraza pomagal z 19 točkami, Victor Claver pa je pristavil 15 točk in sedem skokov. Fenerbahče si je v ne preveč kakovostnem košarkarskem večeru v Istanbulu bolj želel zmage od gostov, da bi se tako izognil boju za mesta od 5 do 7, a je zmaga Panathinaikosa v Tel-Avivu povzročila prav to. Vseeno so turški navijači prišli na svoj račun v razburljivi končnici, ki je razveselila rumeno družino in napovedala zanimive četrtfinalne tekme.

Panathinaikos je v gosteh nadigral Maccabi in slavil s kar 20 točkami naskoka v Tel-Avivu (81:61), kjer so si zeleni zagotovili prednost domačega parketa v četrtfinalu. Mike James (17 točk), Chris Singleton (13) in Nick Calathes (12) so pokazali preveč za rumene, pri katerih zgolj razpoloženi Victor Rudd (17) še zdaleč ni bil dovolj. Domači so sicer vodili na začetku tekme (26:20), ob polčasu pa celo za deset (42:32), a so se Grki vrnili z izjemnim nizom 12:31 v nadaljevanju obračuna, ko je bil Maccabi povsem razglašen. Devet točk naskoka za zadnjo četrtino so deteljice brez težav ubranile, z nizom 11:0 pa slavile tudi izdatno zmago. Sinan Güler je na dvoboju v Bambergu, v katerem je bil v igri le ponos, pomagal do zmage Galatasarayu (84:79) s 17 točkami, Blake Schilb je pristavil eno manj. Odločila je zadnja četrtina, v kateri so Turki Nemcem nasuli kar 26 točk. Prvi strelec v vrstah Brose Baskets je bil Italijan Nicolo Melli (17), medtem ko je Aleksej Nikolić v slabih petih minutah prispeval podajo.

Izidi 30. kroga:

Brose Baskets ‒ Galatasaray 79:84

(Aleksej Nikolić 1 podaja v 4:38 za Bamberg.)



Fenerbahče ‒ Barcelona 68:65*

Maccabi Tel-Aviv ‒ Panathinaikos 61:81

* - po podaljšku