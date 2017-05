FOTO in VIDEO: Fabregas po naslovu: Igralec, ki ni igral veliko, zabije gol za naslov. Nogomet je prekleto neverjeten

"V nekem trenutku sem mislil, da bo to eden izmed tistih dni … Imeli smo toliko priložnosti, igrali dobro, tudi oni so imeli priložnosti, počutili smo se živčne …," je po gostujoči zmagi nad West Bromwich Albionom čustveno razlagal Cesc Fabregas, za katerega je bil to še drugi osvojeni naslov Premier League v enajstem poskusu. Njegov trener, Italijan Antonio Conte, ki je Chelsea v vsega nekaj mesecih popeljal od pekla (v pretekli sezoni so modri zaključili šele na 10. mestu) do raja, pa je dodal: "Ta dosežek je lep uspeh za moje igralce. Moram se jim zahvaliti za predanost in delo. Pokazali so odličen odnos, potrpljenje, voljo in željo po nečem velikem. Po osvojenem naslovu moramo biti srečni in zadovoljni, kako se je razpletla sezona.'' Karizmatični Conte, ki je po relativno skromnem začetku sezone, le našel recept za preporod moštva, pa je priznal, da je bilo vse skupaj težje, kot se zdi na prvi pogled. "Zame ni bilo lahko priti v Anglijo in poskusiti v drugem jeziku po pretekli slabi sezoni za klub,'' je še razložil Conte, ki je postal šele četrti trener v zgodovini Premier League, ki je že v krstni sezoni postal angleški prvak. To je pred njim uspelo le še Joseju Mourinhu (2004/05), Carlu Ancelottiju (2009/10) in Manuelu Pellegriniju (2013/14). Prav tako pa je postal šele četrti italijanski strateg, ki se lahko pohvali z lovoriko Premier League (Ancelotti, Roberto Mancini, Claudio Ranieri). Conte je sicer dokazal svojo šampionsko mentaliteto, potem ko je še četrtič zapored (v vlogi klubskega trenerja) osvojil naslov. To mu je pred letošnjo sezono uspelo kar trikrat zapored v Serie A na klopi Juventusa (2011/12, 2012/13, 2013/14).

V slačilnici Chelseaja je bilo po zmagi nad WBA-jem zelo veselo. (Foto: AP)

Poseben dosežek je uspel tudi vezistu N'golu Kanteju. Ta je naslov osvojil še drugič zapored, a z drugim klubom. Potem ko se je v pretekli sezoni veselil senzacionalnega naslova z Leicestrom, se tokrat ob tem, da je bil izbran za najboljšega igralca Premier League, veseli druge zaporedne lovorike še z Londončani, za katere je odigral 33 ligaških tekem in zabil tudi en zadetek. Chelsea, ki po skromni pretekli sezoni, ni igral v evropskih pokalih, ima priložnost celo za dvojček, saj bo 27. maja na Wembleyju igral tudi v finalu pokala FA.

V slačilnici modrih je bilo po osvojenem šestem naslovu v klubski zgodovini razumljivo veselo, med glavnimi akterji pa je bil razgaljeni Diego Costa, ki se po tej sezoni najverjetneje seli na Kitajsko. Več v spodnjih videoposnetkih.