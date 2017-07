Falcao se je za davčne grehe 'spokoril' z osmimi milijoni evrov

Radamela Falcaa so španske davčne oblasti obtožile, da ni prijavil 5,6 milijona evrov, ki jih je zaslužil v letih 2012 in 2013. Kolumbijec naj bi si pri tem pomagal s slamnatimi podjetji na Britanskih Deviških otokih, na Irskiem, v Kolumbiji in Panami. Če se bo v preiskavi pokazalo, da je imel Falcao prav, ko trdi, da ni kriv, mu bodo ustrezen del poplačila vrnili, so še sporočili iz Španije.

Falcao trdi, da je vsaj del očitkov neutemeljen, saj leta 2013 ni več živel v Španiji, zato po njegovem mnenju tudi ni bil dolžan plačevati davkov španskim oblastem. Te pa po drugi strani pravijo, da si je Kolumbijec namenoma svoje uradno prebivališče že pred prestopom v Monaco uredil v kneževini prav zaradi tamkajšnjih ugodnejših davčnih zakonov.

Falcaov agent je Jorge Mendes, ki bo imel julija še precej opravka s sodnimi postopki svojih varovancev. Njbolj odmeven ga čaka v povezavi s portugalskim zvezdnikom Cristianom Ronaldom, od katerega španske oblasti zahtevajo več kot 14 milijonov evrov starih neporavnanih obveznosti.