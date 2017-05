Falcao z utajo davkov presegel tudi Messija, davčne oaze 'obiskal' tudi Coentrao

Falcao je po obtožbah tožilstva nepravilno prijavil za kar 5,6 milijona evrov premoženja. (Foto: AP)

Špansko tožilstvo je obtožilo kolumbijskega nogometnega napadalca Radamela Falcaa in portugalskega branilca Fabia Coentraa davčnih nepravilnosti. Oba sta po poročanju francoske tiskovne agencije AFP davčnim oblastem prikrila nekaj milijonov evrov. Falcao, ki trenutno igra za Monaco, ta je v polfinalu lige prvakov izpadel proti Juventusu, je sodeč po obtožbah tožilstva nepravilno prijavil 5,6 milijona evrov prihodkov v letih 2012 in 2013, ko je bil še član madridskega Atletica. Coentrao, ki je član finalista lige prvakov in branilca naslova madridskega Reala, pa je obtožen, da je "skril" približno 1,3 milijona evrov prihodkov med letoma 2012 in 2014. Oba igralca sumijo, da sta se davkom izognila prek slamnatih podjetij na Britanskih Deviških otokih, Irski, Kolumbiji in Panami.

Špansko sodišče je sicer lani argentinskega zvezdnika Barcelone Lea Messija in njegovega očeta Jorgeja zaradi davčnih nepravilnosti obsodilo na 21 mesecev pogojne kazni. Messi je španskim davčnim oblastem utajil skoraj 4,2 milijona evrov med letoma 2007 in 2009.