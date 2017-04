Fifa: Dosmrtna prepoved delovanja za nekdanjega člana izvršnega odbora iz Kostarike

Omenjene preiskave in aretacije so nato z nadaljnjimi odkritji do temeljev pretresle Mednarodno nogometno zvezo (Fifa), s prepovedmi delovanja v nogometu sta bila kaznovana tudi nekdanji predsednik Fife Sepp Blatter in nekdanji predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Michael Platini. Švicarska policija je 27. maja 2015 v Zürichu aretirala sedem predstavnikov nogometnih organizacij zaradi suma korupcije, podkupovanja, izsiljevanja in pranja denarja v vrednosti več kot 100 milijonov dolarjev. Dva dneva pred napovedanimi volitvami predsednika Fife sta bila aretirana tudi podpredsednika te organizacije Jeffrey Webb in Eugenio Figueredo.

Predsednik Fife Gianni Infantino. (Foto: AP)

Med priprtimi so bili poleg Webba s Kajmanskih otokov, ki je vodil Zvezo Severne in Srednje Amerike ter Karibov (Concacaf), ter Urugvajca Eugenia Figuereda, še član izvršnega odbora Fife Eduardo Li, uradnik Fife za razvoj Julio Rocha, ataše predsednika Concacafa Costas Takkas, nekdanji podpredsednik Fife Jack Warner iz Trinidada in Tobaga ter do aprila 2015 predsednik brazilske zveze Jose Maria Marin. Slednji je tudi član organizacijskega odbora nogometnega olimpijskega turnirja.