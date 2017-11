Fifa in FIFPro odslej z boljšim sodelovanjem v dobro igralcev

"V FIFPro-ju smo zadovoljni z doseženim dogovorom in novim duhom sodelovanja s Fifo. Veseli nas, da so vendarle pripravljeni prisluhniti igralcem. S skupnimi močmi in voljo bomo lahko pripravili podlago za največje spremembe na trgu prestopov po letu 2001," je dogovor pospremil predsednik združenja Philippe Piat in dodal, da bo nov dogovor o prestopih pomagal 60.000 njihovim članom do bolj poštene obravnave. Največ izboljšav si v sindikatu obetajo v revnejših oziroma manjših ligah.

Tudi predsednik Fife Gianni Infantino je napovedal drugačno sodelovanje v prihodnosti: "Dosegli smo mejnik pri obravnavanju profesionalnega nogometa po vsem svetu," je vzhičeno dejal prvi mož krovne nogometne organizacije.

Del dogovora o boljšem sodelovanju in preučitvi možnosti za drugačen sistem prestopov pa je tudi umik postopka zoper Fifo na evropski komisiji v Bruslju, ki ga je združenje sprožilo leta 2015. Takrat so v FIFPro svojo potezo utemeljili s tem, da je obstoječi sistem prestopov nelegalen, nepravičen in onemogoča tekmovalnost, saj je večina nogometnega kapitala in odločanja omejena na zelo ozek krog bogatih klubov in lastnikov.

Kot vzorčni primer slabosti sedanjega sistema prestopov so pri FIFPro izpostavili letošnji rekordni prestop Neymarja iz Barcelone v PSG za 222 milijonov evrov; označili so ga za zgled, "da je nogomet čedalje bolj domena ozke skupine zelo bogatih klubov, večinoma evropskih."