Fifa končala preiskavo korupcijske afere, kazenski postopki še tečejo

Poročilo in dokaze so pristojni organi predali švicarskim oblastem, je danes sporočila Fifa. Vsebina poročila ne bo razkrita javnosti, saj kazenski postopki na švicarskem zveznem tožilstvu in ameriškem pravosodnem ministrstvu še tečejo. Gre za več kot 1300 strani poročil s preko 20.000 stranmi dokaznega gradiva.

"Fifa se je zavezala k temeljiti in obsežni preiskavi dejstev, da bi ob sodelovanju s pristojnimi oblastmi pred roko pravice privedla vse krive," je ob tem dejal predsednik Fife Gianni Infantino. Njegov predhodnik Sepp Blatter zaradi milijonskega plačila nekdanjemu predsedniku Uefe Michelu Platiniju šest let ne sme delovati v nogometu, tudi predhodnika Aleksandra Čeferina na čelu Uefe je doletela dolga prepoved. V Švici za zdaj še teče postopek zaradi nepravilnosti pri dodeljevanju svetovnih prvenstev leta 2018 Rusiji in leta 2022 Katarju. V ZDA so doslej od maja 2015 zaradi podkupovanja, izsiljevanja in pranja denarja vložili kar 40 obtožnic. Gianni Infantino (Foto: AP)