FIFA odločila: Cristiano Ronaldo je najboljši nogometaš sveta za leto 2017

Portugalec Cristiano Ronaldo je najboljši nogometaš leta 2017 po izboru Mednarodne nogometne zveze. Nagrado Fifa podeljuje šele drugo leto, tudi lani je bil najboljši Ronaldo. 32-letnikje v letošnjem izboru v Londonu premagal Argentinca Lionela Messija in Brazilca Neymarja. Nogometašica leta 2017 je postala Nizozemka Lieke Martens.

Med letoma 2010 in 2015 sta Fifa in revija France Football sodelovali in skupaj podeljevali enotno nagrado Fifino zlato žogo. Fifa je nato lani prvič sama podelila nagrade. France Football sicer zlate žoge podeljuje že od leta 1956, Fifa pa najboljšega nogometaša leta izbira od leta 1991.

Cristiano Ronaldo je po izboru Mednarodne nogometne zveze (Fifa) prejel nagrado za najboljšega nogometaša leta 2017. (Foto: AP)

Ronaldo je v letošnjem letu z Real Madridom osvojil špansko prvenstvo in ligo prvakov, v kateri je dosegel 12 golov. Portugalski napadalec je z Madridčani ligo prvakov osvojil tretjič v zadnjih štirih letih. "Smo v Angliji. Vesel sem tega trenutka. To je lep trenutek za navijače. Hvala angleškim navijačem za podporo. To cenim. Mislim, da sem povedal vse. Vesel sem, da sem tukaj v družbi, v tej dvorani. Hvala," je povedal aktualni evropski prvak s portugalsko izbrano vrsto že z nagrado v rokah. Portugalec je najboljši nogometaš na svetu že petič (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). S petimi lovorikami se je izenačil z Lionelom Messijem.

Trener leta je postal strateg madridskega Reala, legendarni Francoz Zinedine Zidane, ki je pred leti trikrat dobil nagrado za najboljšega nogometaša leta. V izboru je premagal Italijana Antonia Conteja (Chelsea) in Massimiliana Allegrija (Juventus). V enajsterici sezone so se znašli Gianluigi Buffon, Dani Alves, Marcelo, Sergio Ramos, Leonardo Bonucci, Luka Modrić, Toni Kroos, Andres Iniesta, Lionel Messi, Neymar in Cristiano Ronaldo.

Nagrada za najboljšega trenerja ženske ekipe je šla v roke selektorici Nizozemske Sarini Wiegman. Premierno nagrado za najboljšega vratarja sezone je prejel čuvaj mreže italijanskega velikana Juventusa Gianluigi Buffon. Nagrado Ferenca Puskasa za najlepši gol je dobil francoski napadalec londonskega Arsenala Olivier Giroud.

Navijaško nagrado so prejeli privrženci škotskega Celtica. Francis Kone je domov odnesel nagrado za fair-play, ker je rešil življenje nasprotnikovemu vratarju, potem ko je z njim trčil in je ta nezavesten obležal na tleh, nogometaš pa je preprečil, da bi pogoltnil jezik.