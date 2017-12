VIDEO: Fifa pomirja: Izključitev Rusije nima vpliva na SP

Sedež Fife v Zürichu. (Foto: Reuters)

"Fifa se je seznanila z odločitvijo Moka o neudeležbi ruskih športnikov na bližnjih zimskih olimpijskih igrah. Ta odločitev pa ne vpliva na potek priprav za nogometno svetovno prvenstvo 2018 in nadaljujemo naše dejavnosti, da zagotovimo najboljšo možno prireditev," so med drugim zapisali na Fifi. Bolj zanimiva je zadeva v primeru suspenza Vitalija Mutka, ki je bil v času, ko je Rusija po mnenju Moka izvajala sistemski, državno vodeni doping, ruski minister za šport. Trenutno pa je Mutko vodja organizacijskega komiteja SP 2018 in predsednik ruske nogometne zveze. Tudi Fifa je Mutka iz svojih vrst izločila že maja. Zaradi številnih političnih funkcij mu je namreč prepovedala vnovično kandidaturo za funkcije v krovni nogometni zvezi, septembra ga je s seznama za člana Fifa izbrisala tudi Evropska nogometna zveza. Zato pa je Fifa Mutku pustila vodenja organizacijskega komiteja za SP. Novinarji so ga na petkovem žrebu predtekmovalnih povprašali celo o možnem odstopu, a je ta takrat odgovoril z jeznim monologom in vnovič poudaril, da v Rusiji ni bilo državno vodenega dopinga.

Vitalij Mutko

Fifa v svojih stališčih prav tako ne zagovarja kolektivnega kaznovanja zaradi dopinških afer v posamičnih državah. "Če bomo imeli dovolj dokazov o kršitvi protidopinškega pravilnika s stani posameznega športnika, bo Fifa ustrezno ukrepala. Na drugi strani pa je treba poudariti, da sankcij ni moč izreči na osnovi suma storjenega dejanja ali omejenega števila dejstev," še menijo pri Fifi.