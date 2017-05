Fifa še ni opravila s korupcijo: odprtih je še nekaj sto primerov

Švicarja Borbelyja in nemškega sodnika Hansa-Joachima Eckerta Fifina glavna komisija, ki ji predseduje Gianni Infantino, v torek ni potrdila za nadaljevanje delovanja, čeprav sta bila oba pripravljena ostati na čelu etične komisije. Borbely je na novinarski konferenci dejal, da je bila njegova zamenjava "nepotrebna in hkrati politične narave".

Borbely in Eckert sta v svojem mandatu preiskala preko 60 ključnih mož znotraj Fife in med kaznovanimi sta se znašla tudi nekdanji predsednik Fife Joseph Blatter in nekdanji prvi mož Uefe Michel Platini. Etična komisija je preiskovala tudi vpletenost zdajšnjega predsednika Fife Infantina v nečedne posle, a za njegovo krivdo ni bilo dokazov. Preiskave nečednosti še tečejo v ZDA in Švici, Borbely trdi, da gre pri tem še za več sto primerov. Po njegovih besedah novo vodstvo etične komisije ni seznanjeno z dozdajšnjimi aktivnostmi, kar bo ustavilo oziroma upočasnilo reformni proces znotraj Fife.

Za naslednika Borbelyja in Eckerta sta bila predlagana grški sodnik Vassilios Skouris in kolumbijska odvetnica Maria Claudia Rojas, njuno imenovanje naj bi na kongresu Fife potrdili v četrtek.