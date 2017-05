Fifa sprejela pritožbo Argentine in odvzela kazen treh tekem prepovedi Messiju

Argentinski mediji in nogometna javnost so navdušeni, potem ko je tamkajšnji zvezi skupaj z Messijevim odvetnikom v Zürichu uspelo doseči, da se umakne kazen Lionelu Messiju, ki je zaradi verbalnega napada na stranskega sodnika dobil štiri tekme prepovedi igranja za argentinsko izbrano vrsto. Eno je že odslužil, naslednjih treh pa ne bo, saj je pritožbena komisija ugodila pritožbi in umaknila omenjeno kazen. Spomnimo: Messi si je sprva zaradi neprimernega obnašanja do stranskega sodnika na tekmi s Čilom (28. marca letos), ki jo je Argentina dobila sicer po 'sumljivo' dosojeni enajstmetrovki, dobil štiri tekme prepovedi. Z junijem bo Argentina nadaljevala boj za uvrstitev na mundial z novim trenerjem Jorgejem Sampolijem, ki letos svoje kvalitete dokazuje pri Sevilli. Poleg kazni je Fifa Messiju umaknila tudi denarno kazen 9.200 evrov. V obrazložitvi so pri Fifi zapisali, da je kljub očitnemu neprimernemu vedenju premalo konkretnih dokazov, da bi zadovoljila člane komisije za takšno kazen Messiju.

Messiju so kljub očitnemu neprimernemu vedenju znižali oz. ovrgli prvotno kazen. (Foto: AP)