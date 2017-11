Fifa udeležence svetovnega prvenstva že razvrstila po jakostnih bobnih, Peru jo je zagodel Srbom

Predsednik Fife Gianni Infantino s predsednikom Rusije Vladimirjem Putinom ob nedavnem začetku turneje pokala za naslov prvaka po državi gostiteljici. (Foto: AP)

Do začetka svetovnega prvenstva v Rusiji je še 211 dni, v sredo ponoči pa si je Peru kot zadnji priigral vozovnico za nastop na ruskem mundialu prihodnje leto. Perujska zmaga nad Novo Zelandijo je pred žrebom, ki bo 1. decembra, odločila tudi o končnih postavitvah posameznih reprezentanc po jakostnih bobnih. Peru je, zahvaljujoč visoki uvrstitvi na lestvici Fife (10.), pristal v močnem drugem bobnu s Španijo, Švico, Anglijo, Kolumbijo, Mehiko, Urugvajem in Hrvaško. Danci in Srbi se lahko Južnoameričanom zahvalijo za padec po bobnu navzdol. Posebej vneto žreb seveda pričakujeta debitantki Panama in Islandija, otočani so pristali v tretjem, Panamci pa v četrtem bobnu, kjer je tudi Srbija. Prvakinja s SP 2014 v Braziliji, nemška izbrana vrsta, je v najmočnejši jakostni skupini z gostitelji Rusi, Brazilci, Portugalci, Argentinci, Belgijci, Poljaki in Francozi.

Žreb dovoljuje združitev dveh evropskih reprezentanc v eni skupini, torej bi teoretično lahko videli derbije Nemčije in Španije oziroma Anglije, tudi Hrvatom grozi močen nasprotnik iz prvega bobna. Reprezentance ostalih konfederacij ne smejo biti v isti skupini.

Bobni za žreb SP 2018:

1. boben: Rusija, Nemčija, Brazilija, Portugalska, Argentina, Belgija, Poljska, Francija;

2. boben: Španija, Peru, Švica, Anglija, Kolumbija, Mehika, Urugvaj, Hrvaška;

3. boben: Danska, Islandija, Kostarika, Švedska, Tunizija, Egipt, Senegal, Iran;

4. boben: Srbija, Nigerija, Avstralija, Japonska, Maroko, Panama, Južna Koreja, Saudska Arabija.