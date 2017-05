Finale le uvertura v vročo poletno borbo? Stara dama in Galaktiki v boju za mladega Francoza

Dani Alves in Kylian Mbappe bi lahko že čez nekaj mesecev postala soigralca. (Foto: AP)

Odlične predstave v francoski ligi in elitnem evropskem tekmovanju UEFA Liga Prvakov so zvezdnika Monaca Kyliana Mbappeja postavile na radar številnih nogometnih velikanov, ki so zanj pripravljeni ponuditi vrtoglave vsote denarja. Že pred dnevi so se v medijih pojavila namigovanja, da naj bi mladega nogometaša v svoje vrste skušal zvabiti madridski Real, pred kratkim pa se je lovu na Francoza pridružil še italijanski Juventus. Italijanski mediji namreč poročajo, da naj stare dame iz Torina ne bi zaustavili niti visoki zneski, ki namigujejo na nov nogometni rekord. Kljub temu se obeta težak boj za Mbappeja, saj so zanimanje izkazali tudi klubi z Otoka.

V Monaku so se že odzvali na govorice in izrazili svojo željo po tem, da mladega zvezdnika zadržijo v svojih vrstah, medtem pa se je oglasil tudi 18-letnik. "Odločil se bom glede na svojo športno kariero. Ne želim le greti klopi temveč predvsem igrati, kar je pri moji starosti najvažnejše. Prav to bo odločilni faktor pri spremembah. Še vedno se moram veliko naučiti, to leto sem odkrival svoje zmožnosti, sedaj pa se moram še dokazati," je prepričan Mbappe, ki želi sam sprejemati odločitve v povezavi z nogometno potjo in se ne želi ukloniti pritiskom, ne glede na vsote denarja, ki so v igri.