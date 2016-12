Firmino pregloboko pogledal v kozarec in se usedel v avto, sledila je kazen policistov

Firmino je v tej sezoni eden ključnih nogometašev Liverpoola. (Foto: AP)

Brazilskega nogometaša so policisti Merseysidea ustavili v zgodnjih jutranjih urah 24. decembra. "25-letnemu vozniku smo napisali kazen zaradi vožnje pod vplivom alkohola, potem ko ga je policija Merseysidea ustavila v samem centru Liverpoola v zgodnjih sobotnih urah," so sporočil iz policijske uprave Merseyside. "Roberto Firmino, from Liverpool, se bo na sodišču moral zglasitii 31. januarja," so še dodali. Zanimivo je, da je njegov obisk sodišča predviden na isti dan, kot bo tekma Liverpoola s Chelseajem na Anfieldu. V klubu Firminovega prekrška za zdaj niso želeli komentirati.