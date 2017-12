Florentino Perez poziva Neymarja: Pridi v Madrid in zlata žoga bo tvoja

Predsednik madridskega Reala Florentino Perez je prepričan, da bi bil zvezdnik Paris Saint Germaina in brazilske nogometne izbrane vrste Neymar jr. precej bliže osvojitvi zlate žoge, če bi nosil najuspešnejšega evropskega kluba. "Real Madrid je klub, ki vrhunskemu nogometašu ponuja vse potrebno, da zaokroži svojo uspešno zgodbo. Nič drugače ne bi bilo z Neymarjem, ki je izjemen igralec, a mu v tem trenutku manjka nekaj pomembnih delčkov v mozaiku, da bi nekega dne lahko ujel Cristiana Ronalda ali Lionela Messija," je bil v pogovoru z novinarji po uradnem delu prireditve v osrčju francoske prestolnice neposreden prvi mož kraljevega kluba.



Na vprašanje francoskega kolega, ali obstaja nekdo, ki bi lahko v naslednjih nekaj letih prevzel vlogo vodje na in izven nogometnih zelenic, kot sta jo pred dobrim desetletjem prav Ronaldo in Messi, je Perez ustrelil kot iz topa: "Čeprav bi želel videti tudi kakšen nov obraz na samem vrhu, je zelo malo verjetno, da bi se v bližnji prihodnosti našel nekdo, ki bi lahko v vodstveni vlogi nadomestil dva tako velika liderja kot sta Lionel in Cristiano. Toda pustimo se presenetiti."





Predsednik madridskega Reala Florentino Perez verjame, da bi imel brazilski nogometni superzvezdnik Neymar jr. veliko večje možnosti za osvojitev zlate žoge, če bi nosil dres najuspešnejšega evropskega kluba. (Foto: AP)

Ob koncu je prvi mož aktualnega evropskega prvaka poudaril, da si je v dresu galaktikov nadvse želel videti tako Neymarja, ki je po številu glasov revije France Football za najboljšega nogometaša minulega leta osvojil končno 3. mesto, kot tudi Kyliana Mbappeja.



"Vsi, ki me dobro poznajo, vedo, da smo storili vse za prihd Neymarja in tudi Mbappeja. Slednji se bo moral še dokazati na velikem 'odru', medtem ko se Neymar počasi, a vztrajno prebija v sam vrh. Vprašanje pa je, kaj prinaša prihodnost," je nekoliko skrivnostno zaključil Perez.