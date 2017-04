FOTO: Barca slavila na Bernabeuu, Messi z golom v zadnji sekundi odprl špansko prvenstvo

Prvi El Clasico sezone 2016/2017 v Primeri Division se je končal z izidom 1:1, junak madridskega Reala pa je bil kdo drug kot Sergio Ramos, ki je zabil v sodnikovem podaljšku. Pri Real Madridu na domačo lovoriko čakajo vse od leta 2012. Galaktiki so sicer še vedno v igri tudi za zmago v Ligi prvakov, kjer so med tednom na tekmi, ki je dvignila ogromno prahu, izločili münchenski Bayern, v polfinalu pa jih čaka mestni tekmec Atletico. Povsem drugačno je vzdušje pri Barceloni, še posebej po tudi hitremu koncu v Ligi prvakov. A Katalonci so vedeli, da bi z zmago na Bernabeuu močno premešali karte v prvenstvu, saj bi se ob tekmi več točkovno izenačili z večnimi tekmeci. Trener Barcelone Luis Enrique, ki se po tej sezoni poslavlja s klopi katalonskega ponosa, se je med tednom ukvarjal s pripravo ekipe brez Brazilca Neymarja, na drugi strani je trener belega baleta Zinedine Zidane potrdil tudi prisotnost Garetha Bala, čigar nastop je bil vprašljiv.





Toni Kroos in Andres Iniesta (Foto: AP)

Pri gostiteljih sta manjkala Pepe in Raphaela Varana, še več težav pa je imela klop Barce, ki je pogrešala poškodovane Rafinho, Aleix Vidala in Jeremyja Mathieuja. Gostitelji so, morda celo nasprotno od napovedi pred tekmo, El clasico začeli silovito, zelo napadalno usmerjeno in Barco v uvodnih minutah stisnili na njihovo polovico, najbolj viden pa je bil Ronaldo. Gostje v prvih desetih minutah sploh niso prišli do sape, nato pa je z roba kazenskega prostora zelo nevarno sprožil Luis Suarez, vendar malce nenatančno. Po začetnem naletu galaktikov je bila tekma v nadaljevanju enakovredna, in tudi rezultat ob polčasu (1:1) je dal vedeti, da sta nasprotnika izenačena. Povedel je Real po sumljivi situaciji, ko je Sergio Ramos najprej zadel vratnico, Casemiro pa je odbitek potisnil v prazno mrežo. Gostje so bili prepričani, da je bil Ramos v nedovoljenem položaju. Odgovor Barce je bil bliskovit in tudi učinkovit. Po lepi akciji je sam pred Keylorja Navasa pritekel Lionel Messi in ga tudi zanesljivo premagal. Pred tem je Zidane moral opraviti prisilno menjavo, saj se je spet poškodoval Bale, namesto njega pa je prišel Marco Asensio. Nadaljevanje tekme je bilo še bolj dinamično, ritem ves čas na visokem nivoju. Real je bil v drugem polčasu še bolj "dominanten" na travniku Santiaga Bernabeua, imel cel kup lepih priložnosti, Barca pa je sredi tega dela vrata Navasa močno ogrozila ob poskusu Gerarda Piqueja z glavo, ko je Kostaričan zares odlično posredoval.





Real je sredi prvega polčasa povedel po golu Casemira, a je Barca že čez nekaj minut izenačila, v nadaljevanju pa povedla in zmagala. (Foto: AP)

Tudi na drugi strani je bil Nemec v vratih Barce Marc-Andre ter Stegen zelo zanesljiv in pravzaprav glavni krivec, da Real ni povedel. Barcelona je v nadaljevanju drugega polčasa postajala vse bolj nevarna, Navas je imel kar veliko dela, a ga je opravil odlično vse do 73. minute, ko ga je z odličnim strelom z roba kazenskega prostora premagal Hrvat Ivan Rakitić. In ko je dobrih deset minut pred koncem Sergio Ramos prejel rdeči karton po prekršku nad Messijem, so bila vrata zmagoslavja na Santiagu Bernabeuu za Barco široko odprta. Potem pa iz nič izenačenje Reala. Podal je Marcelo, zabil pa povsem pozabljeni James Rodriguez. Barca se je po prejetem golu povsem odprla in puščala ogromno prostora. Gostitelji so imeli v preostanku tekme nekaj izrazitih priuložnosti, morda so celo preveč zanemarili in pozabili na obrambo in Messi je po polprotinapadu zadel v zadnji sekundi tekme za veliko Barcino zmago (2:3).



Izid:

Real Madrid - Barcelona 2:3 (1:1)

Casemiro 28., James 86.; Messi 33., 94., Rakitić 73.

RK: Ramos 78.



Real Madrid: Navas, Marcelo, Ramos, Nacho, Carvajal, Kroos, Casemiro (Kovačić), Modrić, C. Ronaldo, Benzema (James), Bale (Asencio).



Barcelona: Ter Stegen, S. Roberto, Pique, Umtiti, Alba, Rakitić, Busquets, Iniesta, Messi, Alcacer (Andre Gomes), Suarez.