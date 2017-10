FOTO in VIDEO: Kapetan Boštjan Cesar pred odločilnima bitkama v kvalifikacijah za SP: 'Na Wembleyju nismo brez možnosti'

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

V kvalifikacijski skupini F, v kateri igra tudi naša izbrana vrsta, je trenutno stanje dokaj zapleteno. Računica za uspešen zaključek kvalifikacij in končno 2. mesto v skupini, ki bi izbrancem selektorja Srečka Katanca prineslo dodatni tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo v Rusiji prihodnje leto, pa povsem jasna.



Slovenija potrebuje dve zmagi in ugoden razplet na ostalih srečanjih, predvsem tistih, v katerih bo Slovaška podobno kot naša reprezentanca lovila svojo drugo udeležbo na svetovnih prvenstvih. Uvodni dan zbora na Brdu pri Kranju je Katanec 'pogrešal' četverico nogometašev - Antonia Delameo Mlinarja, Nejca Skubica, Mirala Samardžića in Rajka Rotmana.





Pred Srečkom Katancem in njegovimi izbranci je izjemno zahtevna naloga. (Foto: Damjan Žibert)

Kapetan Boštjan Cesar je bil tokrat tisti, ki je stopil pred zbrano 'sedmo silo' in predstavil pričakovanja pred odločilnima bitkama kvalifikacij za SP. "V vsakem primeru nas čaka pester teden, je pa dejstvo, da se moramo čimprej osredotočiti na četrtkovo zahtevno preizkušnjo z odlično Anglijo. Če želimo računati na pozitiven razplet, bomo morali odigrati taktično brezhibno tekmo," se zahtevnosti položaja in prihajajočega dvoboja na kultnem Wembleyu zaveda kapetan, ki v isti sapi poudarja, da Slovenija vsekakor ima možnosti za uspeh v Londonu.



"Že na prvi tekmi v Ljubljani lani oktobra smo dokazali, da se lahko enakovredno kosamo z Angleži. Ne vidim razloga, zakaj podobne predstave ne bi prikazali tudi tokrat na njihovi zelenici. Premoremo dovolj kakovosti in izkušenj za kaj takega, toda zavedamo se, da nas čaka peklenskih 90 minut. Verjamem, da na Wembleyu nismo brez možnosti."

Čeprav Cesarja in soigralce le dva dni po tekmi na Wembleyu čaka še zadnji izpit v Stožicah s Škotsko, slovenski kapetan ostaja neomajen: "Najprej se moramo maksimalno osredotočiti na tekmo z Anglijo, šele nato bomo razmišljali o Škotih."