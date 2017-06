FOTO in VIDEO: Ačimović: Še naprej vztrajam, da je lažje zabiti v Ligi prvakov, kot pa paziti na nogometne nadobudneže

Za napredno uporabo našega novega predvajalnika priporočamo Adobe Flash Player 9, ki omogoča celozaslonski ogled in najboljšo kvaliteto videa.Priporočamo najnovejšo različico Adobe Flash Player verzije 9, ki si ga lahko brezplačno naložite tukaj

Lažje je zabiti Manchester Unitedu, z golom s sredine igrišča Slovenijo popeljati na Euro in biti športni direktor Olimpije, kot pa paziti na 70 otrok. To ugotavlja legendarni Mile Ačimović, ki je lani prvič organiziral nogometni kamp, letos pa je skupaj s sodelavci nadaljeval zgodbo. Tam nadobudneži brez telefonov, tablic in ostalih novodobnih naprav, pilijo svoje nogometno znanje. Prvi termin v Kranjski Gori je že v polnem zamahu.