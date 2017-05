FOTO in VIDEO: 'Gorel' je legendarni Cibeles: galaktiki z navijači bučno proslavili novo zvezdico

Nogometaši madridskega Reala so z zmago v zadnjem krogu v Malagi (2:0) prišli do svojega 33. naslova španskega prvaka in prvega po sezoni 2011/12. Tokrat sta zmago z zadetkoma potrdila Cristiano Ronaldo in Karim Benzema. V zadnjem krogu je bila v igri za naslov tudi še Barcelona, a bi potrebovala spodrsljaj Madridčanov. Tako pa je kljub zmagi proti Eibarju (4:2) ostala na drugem mestu s tremi točkami zaostanka. Tako Real kot Barcelona sta si zagotovila igranje v Ligi prvakov, prav tako pa tudi tretjeuvrščeni Atletico Madrid Jana Oblaka ter Sevilla, ki jo čakajo kvalifikacije za skupinski del elitnega evropskega klubskega tekmovanja. V Ligi Evropa bodo španske barve zastopali Villarreal, Real Sociedad ter Alaves, če bo zmagal v finalu španskega pokala proti Barceloni, ali Athletic Bilbao, če bo Alaves izgubil pokalni finale, ta bo v soboto, proti Kataloncem. Ob Oblaku, ki se je znova potrdil kot eden najboljših vratarjev v Španiji in na svetu, je v španski ligi igral tudi Rene Krhin, ki pa je s svojo Granado izpadel v drugo ligo.

KLJUČNE ODLOČITVE SEZONE 2016/17:

- prvak: Real Madrid

- uvrstitev v ligo prvakov: Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla (kvalifikacije)

- uvrstitev v evropsko ligo: Villarreal, Real Sociedad ter Alaves (če zmaga v finalu pokala) ali Athletic Bilbao (če Alavaes izgubi v finalu pokala)

- izpadli v 2. ligo: Sporting Gijon, Osasuna, Granada.

- najboljši trije strelci: Lionel Messi (Barcelona, 37), Luis Suarez (Barcelona, 29), Cristiano Ronaldo (Real Madrid, 25)

- najboljša podajalca: Luis Suarez (Barcelona, 13), Toni Kroos (Real Madrid, 12)