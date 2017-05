FOTO: Messi za slovo od Calderona in Enriqueja pripravil nekaj posebnega, Barci rekordni 29. pokalni naslov

Navijači obeh ekip so pred začetkom tekme izžvižgali špansko himno. To je sicer že stalnica na zaključnih tekmah Cope del Rey, ko jih igrajo tekme iz Katalonije in/ali Baskije.

Tekmo sloves, to je bil zadnji uradni obračun na stadionu Vicente Calderon, ki ga bo Atletico Madrid v naslednji sezoni zamenjal za Wando Metropolitano, je poslavljajoči se trener Barcelone Luis Enrique moral začeti brez kaznovanega napadalca Luisa Suareza. Namesto Urugvajca je Enrique zaupal Pacu Alcacerju, prvi zvezdnik Barce Lionel Messi pa je dobil priložnost, da na stadionu, na katerem je zabil celo kopico golov, navijačem katalonskega velikana pripravi še en čaroben večer. Alaves so v Madridu seveda podpirali tudi številni "nevtralni" navijači, ki so videli zelo podjeten začetek baskovskega moštva. Deyverson je že v tretji minuti dobil žogo v kazenskem prostoru, se zagradil in nato iskal Ibaija Gomeza, a je v zadnjem hipu posredoval Andres Iniesta. Barca je odgovorila s predložkom oziroma strelom Jordija Albe, ki je zgrešil daljšo vratnico in Messija, ki se je ponujal v sredini.

Enrique je moral nato že po manj kot desetih minutah zamenjati Javierja Mascherana, ki je okrvavljen obležal na tleh po trku z glavo v Marcosa Llorenteja in Argentinec je na morda zadnji tekmi pri klubu s Camp Noua moral z zelenice ob ovacijah s katalonskega sektorja. Na zelenico je prišel v minuli sezoni redno kritizirani Andre Gomes, ki je zasedel zase nevsakdanji položaj desnega bočnega branilca, na zelenici pa se ni dogajalo veliko zanimivega. Kar nekaj je bilo grobih štartov, predvsem s strani "gostujočega" Alavesa, to pa je poskrbelo za marsikatero prerivanje med igralci. V 23. minuti pa se je prebudil Messi, ki je nanizal nekaj tekmecev in padel, a še odložil žogo Neymarju, ki je zadel v blok. Alaves je bil štiri minute kasneje centimetre oddaljen od vodstva: Gerard Pique se je poigraval in Deyverson mu je ukradel žogo, nato pa je Brazilec zaposlil Gomeza, ki je neprepričljivega Jasperja Cillessna preizkusil s precej optimističnim strelom s strani. Žoga je Nizozemcu ušla in po odboju od vratnice ni šla v gol, tudi kasnejši strel Deyversona, ki mu v mrežo ni uspelo pospraviti odbitka, pa ni bil natančen.

Neymar je po izenačenju Alavesa tik pred polčasom poskrbel za novo vodstvo Barce. (Foto: AP)

V 28. minuti je bil na resni preizkušnji spet Fernando Pacheco, potem ko je Alcacer spremenil smer strelu Inieste, Pacheco pa je z nogami nekako uspel preprečiti gotov zadetek. V 31. minuti so Katalonci le povedli, Messi si je izmenjal dvojno podajo z Neymarjem in natančno zadel v daljši kot. Odgovor Alavesa je bil bliskovit, dve minuti kasneje so imeli Baski na desni strani in okoli 25 metrih od gola Cillessna na voljo prosti strel, ki ga je Theo Hernandez, ta naj bi v prihajajoči sezoni branil barve Real Madrida, poslal pod stičišče vratnice in prečke. Barca je spet prevzela pobudo in strel Messija je Pacheco brez večjih težav ustavil, poskus Rakitića z razdalje v 41. minuti pa na lastno srečo pospremil mimo svoje oddaljenejše vratnice. A nič ga ni moglo rešiti v 45. minuti, ko je po lepi moštveni akciji Gomes pred vrati podal na drugo stran do osamljenega Neymarja, ki je na robu prepovedanega položaja zadel v prazno mrežo. Še pred polčasom je Barcelona že praktično odločila finale, saj je Alcacer po še enem izvrstnem prodoru in podaji Messija skozi obrambo mirno sprejel žogo in zadel v daljši kot.

Alaves bi se seveda lahko vrnil v igro s hitrim zadetkom, temu je bil v prvih minutah s prostega strela blizu Gomez, a meril le za las nenatančno. Alcacer je v 50. minuti požrtvovalno skočil na krasen predložek Messija, a je njegov strel na prvi vratnici pričakal prisebni Pacheco. Strateg Alavesa in nekdanji soigralec Zlatka Zahovića pri Valencii, Mauricio Pellegrino, se na tekmi z bivšimi delodajalci ni predajal in v 60. minuti opravil dvojno menjavo. Takoj za tem je veliko napako storil Alba in le hitri Cillessen je preprečil, da Ruben Sobrino ne bi ujel njegove slabe podaje nazaj. V precej revialnem obdobju tekme velja v 66. minuti izpostaviti le poskus z razdalje Inieste, nato pa je v 70. minuti Sobrino po slabem posredovanju oziroma izbijanju Gomesa sredi kazenskega prostora zadel v Portugalca, ki je najbrž preprečil zadetek. Sledil je še slab poskus Deyversona po predložku s strani, ki mu je bil Cillessen kos z nogami. Deyverson je minuto kasneje uspel zatresti Barcino mrežo, a so sodniki upravičeno ustavili igro zaradi prepovedanega položaja. Pred koncem tekme je poletelo nekaj iskric med Neymarjem, Sobrinom in Messijem, ki je stopil v bran brazilskemu soigralcu, potem ko ga je član Alavesa grdo odrinil, Argentinec pa si je za prerivanje tudi sam prislužil rumeno kazen.

Cillessen je moral v zaključku tekme še enkrat zapustiti svoja vrata, da je ustavil pobeg nasprotnih napadalcev, sicer pa je Barca mirno pripeljala tekmo h koncu. Enrique je dobil ovacije modro-rdečega sektorja, ki je pozdravil tudi povratek Aleixa Vidala. Ta je ravno na ligaški tekmi z Alavesom utrpel hujšo poškodbo gležnja in se torej vrnil še v pravem času za finalni nastop. Na Calderonu je Barcelona, ki je najuspešnejša ekipa v zgodovini španskega pokala, osvojila že 29. naslov, s tem pa sicer povprečno sezono, ki se je brez tretjega zaporednega državnega naslova končala v četrtfinalu Lige prvakov, sklenila z novim kosom srebrnine. Enrique je v nekoč domačem Madridu vodil zadnjo tekmo na klopi Barce pred poletnim slovesom, v svojo vitrino pa poslovil deveti naslov (od trinajstih možnih) v treh letih. Navijačem je v slovo zapustil tudi dva "El Clasica" v španskem superpokalu, ki bosta na sporedu ob začetku sezone 2017/18.

Izid finalne tekme španskega pokala (Copa del Rey):

Barcelona ‒ Deportivo Alaves 3:1 (3:1)

Messi 30., Neymar 45., Alcacer 45.; Hernandez 33.