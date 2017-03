Galaktiki osredotočeni na špansko Primero, Zidane se ne boji Barcelone

Strateg Madridčanov je Primero Division postavil v sam vrh prioritet. (Foto: AP)

Na Santiago Bernabeu je prispela sumljiva pošiljka iz Italije. Po poročanju španske Marce je vsebovala beli prah, ki je sprožil govorice o nevarnosti biološkega napada. Pismo je bilo naslovljeno na predsednika Florentina Pereza, odgovorne službe pa so že sprožile preiskavo.

"Doma se bomo vedno maksimalno potrudili za zmago ali še bolj pomembno, poskrbeli, da ne izgubimo. Do sedaj nam je to uspevalo. To moramo ohraniti v mislih in nadaljevati z dobrimi rezultati. Mislim, da smo bili kar uspešni pri tem," je pred nadaljevanjem spomladanskega dela sezone povedal Zinedine Zidane. Strateg galaktikov je spregovoril tudi o velikem tekmecu iz Katalonije, ki se je kot po čudežu uvrstil v četrtfinale elitnega tekmovanja Lige prvakov. Se mu zaradi tega zdi Barcelona še toliko bolj nevarna? "Ne, to je ista ekipa, mislim, da to ne bo ničesar spremenilo," je prepričan Zidane, ki verjame da lahko v letošnji sezoni njegovim varovancem uspe dvigniti kar nekaj trofej. Pet let mineva od zadnjega naslova španske lige, zaradi česar so nogometaši belega baleta še dodatno motivirani, da se vnovič povzpnejo na sam državni vrh: "Že dolgo časa nam ni uspelo osvojiti lige, zaradi tega smo še bolj motivirani. Vsekakor pa se naša igra razlikuje iz dneva v dan, nemogoče je ohraniti isti nivo intenzivnosti. Včasih se tako tudi kaj zaplete. Kljub temu si želimo slaviti tako v Ligi prvakov kot tudi Primeri Division, slednja je resnično pomembna. Letos želimo osvojiti špansko ligo, morda nekateri dvomijo v to, vendar je Primera na vrhu naših prioritet."

Letošnjo sezono tako Francoz ocenjuje kot zadovoljivo, čeprav bi bili lahko v nekaterih pogledih tudi bolj uspešni. Zaveda se, da najpomembnejše tekme šele prihajajo, saj se počasi bliža konec drugega dela, naslednje tekme pa bodo odločale o tem, kdo se bo ob koncu sezone okitil z naslovom španskega prvaka.