Glavni razlog Ronaldove 'jeze' naj bi bila Messijeva 'superpogodba' z Barco

Lionel Messi in Cristiano Ronaldo v klubskih dresih. (Foto: AP)

Barcelona in Lionel Messi, tako trdi katalonski El Mundo Deportivo, sta finiširala vse podrobnosti okoli nove pogodbe, ki pa bo uradno podpisana 1. septembra. "Pogovori so trajali kar dobro leto in zdaj sta obe strani le prišli skupaj," začenja El Mundo in nadaljuje, "Barcelona bo novo pogodbo z Argentincem delila z javnostjo dan po Messijevi cerkveni poroki z njegovo izbranko Antonello Rocuzzo v argentinskem Rosariu. To bo, kot kaže, najlepše poročno darilo." Po pisanju uglednega katalonskega športnega časnika naj bi se Messi s svojimi zastopniki in predsednik Barcelone Josep Maria Bartomeu vse dogovorila že pred mesecem dni, toda v javnost ne želita.

Špansko sodišče je sporočilo, da bo Cristiano Ronaldo, ki naj bi državo oškodoval za 14,7 milijona evrov, pred sodnika stopil 31. julija.

S tem bo nova pogodba z vsemi bonusi v veljavo prišla za novo tekmovalno sezono. S tem bo predsednik Bartomeu dobil priložnost, da "izbalansira" stroške tekoče sezone še pred zasedanjem klubske skupščine. "Barca je na koncu privolila v vse Argentinčeve zahteve. Messi bo podaljšal do leta 2022, Barca pa mu bo v tem času obročno plačala še 50 milijonov evrov specialnih bonusov, s katerimi bo brez težav poravnal davčne obveznosti. Poleg tega bo imel Argentinec 25 milijonov evrov neto plače ter seveda dodatne bonuse. Ko vse skušaj seštejemo, bo Messi letno zaslužil 40 milijonov evrov neto, kar bo Barco v bruto znesku stalo več kot 80 milijonov evrov." Gazzetta Dello Sport je v tej zgodbi "našla" tudi Cristiana Ronalda. Portugalca na Pirenejskem polotoku prav tako bremenijo davčne utaje.





Cristiano Ronaldo in Lionel Messi kot reprezentančna tekmeca. (Foto: Reuters)

"Ronaldo je šele pred kratkim podaljšal pogodbo z Realom. Po njej bo letno bogatejši za 25 milijonov evrov neto. Toda iz dobro obveščenih virov prihaja informacija, da Portugalec od kraljevega kluba zahteva, da doda še bonus za 'davčna bremena'. Podoben tistemu Barcinemu dodatku Messiju. Kljub temu pa bo še naprej s klubom zaslužil precej manj kot Argentinec," piše ugledni milanski rožnati časnik. Slednji špekulira, da naj bi Messi mimo nove pogodbe letno zaslužil približno 80 milijonov evrov. V to so vključeni plača, dohodki od trženja njegovega imena in vse sponzorske pogodbe. Ocenjuje se, da je Messi "težak" okoli 300 milijonov evrov. "A pozor, zdi se, da Ronaldo preko sponzorskih dodatkov zasluži še več in da je celotno bogastvo večje od Argentinčevega. A kaj, ko Portugalca moti, da Barca kot klub bolj vlaga v Messija kot Real v Ronalda," zaključuje Gazzetta.