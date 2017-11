Glihova četa z goloma Mlakarja in Vrbanca do druge zmage nad Črnogorci

Potem ko so slovenski upi že na prvi tekmi v Podgorici premagali Črnogorce (3:1), so jih tokrat še drugič. Oba zadetka so dosegli v drugem polčasu in tako na četrti tekmi prišli še do tretje zmage in so ob vodilnih Francozih edini neporaženi v skupini.

Slovenci v prvem polčasu niso navdušili. Žogo so imeli manj kot 40 odstotkov časa v posesti, sprožili so tudi manj strelov kot gosti. Toda od teh niti eden ni bil posebej nevaren za enega ali drugega vratarja. Glihovi izbranci so še najnevarneje merili v 29. minuti, ko je z 19 metrov streljal Janez Pišek, Matija Šarkić pa je žogo ujel. Na drugi strani so Črnogorci še manj ogrožali Grego Sorčana, v 36. minuti je sicer Stefan Lončar prišel do ugodnega položaja za strel z roba kazenskega prostora, a ga slabo izvedel in žogo poslal mimo vrat.

V 53. minuti so Črnogorci imeli najlepšo priložnost dotlej, po kotu je z glavo streljal Nikola Krstović, a bil le malo premalo natančen. V 61. minuti pa so Slovenci povedli, ko je Jan Mlakar zadel z natančnim nizkim strelom s približno 20 metrov. Osem minut pozneje je z glavo meril Žan Žužek, a preveč po sredini. So pa Slovenci podvojili prednost v 80. minuti, ko je Erik Gliha podal z leve strani, Mlakar je žogo podaljšal do Matica Vrbanca, ki je z nogo zadel iz bližine.

Na prvenstvo se ob Italiji neposredno uvrstijo zmagovalci devetih kvalifikacijskih skupin, najboljše štiri drugouvrščene ekipe pa se bodo prebile v dodatne kvalifikacije.

Lestvica:

1. Francija 4 4 0 0 12:4 12

2. Slovenija 4 3 1 0 9:3 10

3. Kazahstan 5 1 3 1 8:8 6

4. Luksemburg 5 1 1 3 5:10 4

5. Bolgarija 4 0 2 2 3:7 2

6. Črna gora 4 0 1 3 3:8 1