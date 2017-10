Gordon Strachan ni več selektor Škotske

Škotska je prav v zadnjem krogu po remiju 2:2 proti Sloveniji na Stožicah izgubila vse možnosti za uvrstitev na SP, kjer je nazadnje igrala leta 1998. V prihodnjih letih bo škotsko nogometno reprezentanco vodil nekdo drug, naslednik Gordona Strachana namreč še ni znan.

Gordon Strachan ne bo več škotski selektor. (Foto: AP)

Šestdesetletni Strachan, nekdanji igralec s sredine igrišča pri ekipah Aberdeen in Manchester United, je škotsko izbrano vrsto vodil od januarja 2013, ko je nasledil Craiga Leveina. Tudi pomočnik Mark McGhee od danes ni več del strokovnega štaba.

Škotska je v evropskih kvalifikacijah za SP v skupini F zasedla četrto mesto, zmagala je Anglija, ki si je zagotovila neposredno uvrstitev na mundial, drugouvrščena Slovaška pa je kot najslabša druga ekipa iz skupinskega dela ostala brez dodatnih kvalifikacij, kjer si bo še osem evropskih ekip skušalo zagotoviti SP. Tretji so bili v tej skupini Škoti, četrti pa Slovenci.

"Sam sem globoko razočaran, da mi Škotske ni uspelo popeljati vsaj do dodatnih kvalifikacij, še posebej, ker smo trdo delali, da bi nam to uspelo. Igralcem izrekam priznanje, da so se po slabem začetku dvignili in bili nato v igri vse do zadnje tekme, rad bi se vsakemu posebej zahvalil, da je igral za Škotsko z vsem srcem. Skupaj smo ustvarili nekaj lepih trenutkov, ki bodo za večno v meni," je ob tem za spletno stran škotske nogometne zveze dejal Strachan.