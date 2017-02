VIDEO: Sevilla noče prepustiti Sampaolija Barceloni, Katalonci neusmiljeno nad Enriqueja

Sampaoli (na fotografiji) je ob prihodu v Evropo hitro potrdil, da je iz pravega testa. (Foto: AP)

To bi težko trdili za trenutnega trenerja Barcelone Luisa Enriqueja, ki naj bi po informacijah z Iberskega polotoka povsem izgubil slačilnico, s katero si sicer nikoli ni bil nikoli preveč blizu. Po debaklu na tekmi Lige prvakov s Paris Saint-Germainom (0:4) Enriqueja v Kataloniji obravnavajo kot "živega mrtveca", ki samo še čaka, da mu pokažejo vrata. Iskanje njegovega naslednika v zakulisju poteka s polno paro, prvo ime pa je očitno Argentinec Jorge Sampaoli. Južnoameriški strateg blesti v svoji prvi sezoni na klopi Seville, s katero ga pogodba veže do junija 2018. Nekdanji selektor Čila se je z rdeče-belimi prebil tudi v osmino finala Lige prvakov in medtem, ko Enrique ne želi govoriti o svojem podaljšanju pogodbe, se je Sampaoli že profiliral kot idealen naslednik vedno manj priljubljenega Asturijca. O tem, da bi imel Sampaoli veliko podporo tudi v trenutnem igralskem kadru, priča tudi anekdota z ene od tekem med Barcelono in Sevillo v tej sezoni, ko so Argentinca številni vidni člani moštva na čelu s prvim zvezdnikom Lionelom Messijem toplo pozdravljali in si izmenjevali več kot le nekaj besed. Zadovoljstvo Messija, ki prav tako še ni podaljšal pogodbe z Barco, je seveda na vrhu seznama opravil vodilnih na Camp Nouu, ki so po zadnjih nekaj predstavah članskega moštva (slabo kaže tudi košarkarskemu klubu) pod vedno večjim pritiskom.

O zanimanju Barcelone je za radio Cadena SER zdaj spregovoril tudi Sevillin predsednik Pepe Castro, ki je zatrdil, da je eden najbolj napadalno usmerjenih strategov v Evropi zadovoljen na stadionu Ramona Sancheza Pizjuana. "To (zanimanje Barcelone, op. a.) me ne skrbi. Sampaoli je resna oseba, zelo je srečen tukaj," je dejal Castro. "Pomembno tukaj je, da podaljšamo njegovo zadovoljstvo. Z njim govorimo o prihodnosti in ponudili smo mu enoletno podaljšanje pogodbe. Upamo, da bo nadaljeval z nami, ne le za eno, temveč za dve ali še veliko več let. Njegova pogodba ima klavzulo, po kateri lahko obe strani prekineta sodelovanje ob plačilu 1,5 milijona evrov, a on govori o pomembnih ciljih s klubom in moramo nadaljevati na tej poti s tem trenerjem, ki nam prinaša toliko navdušenja. Vesel je in zelo hvaležen, da smo prvi evropski klub, ki mu je izkazal zaupanje. Z zadovoljstvom na obeh straneh lahko zlahka dosežemo dogovor in upamo, da bomo lahko kmalu oznanili, da bo ostal z nami še veliko let," je o gologlavem strategu, ki je iz Južne Amerike prišel z nekaj izjemnimi dosežki, še povedal Castro. Trofejnega Unaija Emeryja, ki je prejšnji teden ponižal Barcelono s PSG, je zamenjal praktično neopazno, potem ko je v Sevillo prišel kot osvajalec Cope Americe (s Čilom je prvi naslov osvojil na račun Messijeve Argentine), medtem ko je čilska reprezentanca nesrečno v osmini finala SP 2014 izpadla proti gostiteljici Braziliji po izvajanju najstrožjih kazni.

Člansko moštvo Barcelone bi lahko že v naslednjo sezono krenilo brez trenerja Enriqueja (na fotografiji). (Foto: AP)

Sampaoli je Sevillo v tej sezoni La Lige popeljal do rekrdnih 42 točk na polovici sezone, Castro pa ne skriva navdušenja. "Izbira je bila odlična. Izjemno smo zadovoljni z njim in z našo sezono. Je trener, ki je precej drugačen od Emeryja, v klub pa je prinesel nove cilje," dodaja Castro. "Emery je osvojil tri zaporedne naslove v Ligi Evropa, nekaj, kar ni uspelo nobenemu trenerju do tedaj, to pa bo ostalo v zgodovini. V La Ligi nismo pod pritiskom, ni nam potrebno osvojiti naslova, kot ekipi, ki sta pred nami, ki imata petkrat večji proračun," je sklenil predsednik Andaluzijcev, ki si je ob tretjem mestu v prvenstvu zaželel tudi napredovanja v Ligi prvakov. Če bi Sampaoli res zapustil Sevillo, potem mediji natolcujejo, da bodo južnjaki zaupali njegovi desni roki Janmi Lillu. Lillo, nekdanji trener Ovieda, Tenerifeja, Zaragoze, Real Sociedada in Almerie, je s Sampaolijem sodeloval že v Čilu, gre pa za stratega, ki je močno vplival tudi na trenersko kariero Josepa Guardiole. Po mnenju mnogih bi se Katalonci s Sampaolijem, morda tudi z Lillom kot njegovo desno roko, vrnili na svojo staro pot, ki jo je toliko let nazaj začrtal pokojni Johan Cruyff.

Trenutno razpoloženje v Kataloniji je pred zaključkom sezone dobro orisala tudi priljubljena oddaja Crackovia, v kateri so oponaševalci Messija, Enriqueja in ostalih članov Barcelone zapeli šaljivo pesem. "Ne, ne vem, s kakšno sredino igrišča bom igral, da bi izločili PSG," med drugim zapoje Enrique, kimu Messi odgovori: "Jaz bi te prosil, če lahko, da v igro pošlješ nekoga, ki mi poda v noge." Pesem se nato nadaljuje nekako takole: "Da, res je, da včasih igramo zelo slabo, a v pokalu smo že v finalu, v prvenstvu pa nam Madrid beži le za točko, čeprav morajo odigrati še dve tekmi ... Počasi, ne škoduj si, igraj počasi, če se slučajno poškoduješ, potem ljudje na polovici tekme zaspijo. Počasi, kot Andre Gomes, igraj počasi, če dam v igro Denisa (Suareza) ali Ardo (Turana), so vedno težave, (Ivanu) Rakitiću pa res več ne zaupam. Želim videti igrati Barco, brez da bi zavlačevala in da bi si trikrat zapored podala kot v obdobju Guardiole. Z mojimi rotacijami na koncu sezone bomo spočiti, čeprav ne bomo ničesar osvojili ..."

Šaljenje na račun Enriqueja in Barcelone v katalonski oddaji Crackovia: