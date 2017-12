VIDEO: Francozi trdijo: Emery bi lahko že v enem mesecu izgubil službo v Parizu

Dnevnik L'Eqiupe v četrtkovi izdaji trdi, da bi lahko Unai Emery že zelo kmalu zapustil Paris Saint-Germain. Šef PSG, šejk Naser Al-Kelaifi, je bil v Münchnu bojda "zelo razočaran" nad igro svojih varovancev, to pa je seveda največji razlog, da je Emeryjev stolček že občutno majav. Francoski kolegi ne govorijo o slovesu po koncu sezone, temveč bi lahko slab niz Parižanov, ki so izgubili zadnji dve tekmi, baskovskega stratega odnesel že do januarja. PSG sicer vodi na lestvici Ligue 1 in je osvojil prvo mesto v skupini B Lige prvakov, kjer pa mu je Bayern v zadnjem krogu prizadejal precej boleč poraz (1:3).

Odnos s prvim zvezdnikom kluba Neymarjem (levo) bi lahko imel močen vpliv na prihodnost Emeryja (desno). (Foto: AP)

Nekdanjemu trenerju Almerie, Valencie, moskovskega Spartaka in Seville v prid ne govorijo niti zgodbe z začetka sezone, ko naj bi prišlo do trenj med njim in prvim zvezdnikom Neymarjem, Brazilec pa se je bojda sporekel tudi s kolegom iz konice napada Edinsonom Cavanijem. Emeryju so že pred zadnjima porazoma, ki sta mimogrede šele prva v sezoni, iskali naslednike, omenjal se je Atleticov Diego Pablo Simeone, pa Chelseajev Antonio Conte in Jose Mourinho, ki vodi Manchester United in je bil že v preteklosti v resnih kombinacijah za prihod v Pariz.

Emery, poročajo v Franciji, mora z ekipo priti najmanj do polfinala Lige prvakov, ki je največja želja klubskega vodstva, šele potem si lahko obeta podaljšanje pogodbe. V primeru predčasnega slovesa od najelitnejšega evropskega tekmovanja, bi lahko o 46-letnemu strategu kmalu govorili kot o bivšemu trenerju francoskih podprvakov. "Emery se je znašel na prvi bojni črti in pod drobnogledom vodilnih. Nekateri v klubu ne verjamejo, da je sposoben osvojiti Ligo prvakov v tej sezoni in bi že pozimi podprli njegov odhod," o trikratnem osvajalcu Lige Evropa s Sevillo pišejo v Franciji.