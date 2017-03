Griezmann ne zapira vrat velikima rivaloma Real Madridu in Barceloni: 'Zakaj ne?'

Griezmann obožuje špansko podnebje, zato imajo moštva s tega dela Evrope prednost. (Foto: AP)

"Zakaj ne? Sanje so igrati v največjih klubih na svetu. In oba kluba sodita med največje, prav tako kot Bayern in angleške ekipe. To so ekipe iz otroških sanj. Toda zdaj ko sem v Atleticu se trenutno ne vidim v Barceloni ali Realu. Sem v Španiji, kjer je veliko sonca. To pomaga, to potrebujem, da sem lahko srečen v privatnem življenju pa tudi, da se lahko smejem na igrišču. Vse je povezano," je za francoski L'Equipe razlagal Antoine Griezmann, sicer soigralec slovenskega vratarja Jana Oblaka.

Griezmann se ni mogel izogniti niti vprašanju o zgodovinskem dosežku Barcelone, ki je v osmini finala kot prva ekipa v Ligi prvakov nadoknadila zaostanek z 0:4 s prve tekme. "Ko sem to videl, sem si rekel, da imam rad nogomet prav zaradi takšnih stvari. Nihče tega ni storil po statistikah. Kar jim je uspelo, je nekaj izjemnega. PSG je prav tako malce pomagal pri enem ali dveh golih. A če jih prejmeš šest, nikakor ni kriv sodnik,'' je obrazložil francoski napadalec in še zaključil, da kariere ne bo vlekel do 40. leta starosti tako kot sloviti italijanski nogometaš Francesco Totti. "Mislim, da bom igral tam nekje do 33. ali 34. leta," je sklenil Griezmann.