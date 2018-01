Po Coutinhu še Griezmann? Barca želi napad 'GSM', tudi Francoz bojda navija za selitev v Katalonijo

Na Old Traffordu naj bi se že vdali in opustili lov na Griezmanna, je v torek poročal dnevnik AS. Tarča Joseja Mourinha je zdaj Gareth Bale, prestop člana Real Madrida naj bi bil "daleč od neizvedljivega". Portugalec je Valižanu že prižgal zeleno luč, ker ga dobro pozna in ve, da ima bogate izkušnje z otoških zelenic. United želi z nakupom nekdanjega člana Southamptona in Tottenhama pokazati, da v boju za primat v Premier League z mestnim tekmecem Man. Cityjem misli še kako resno.

Barcelona bo v letu 2018 očitno spet plačala stomilijonsko odškodnino, ki bi jo na svoj račun lahko dobil madridski Atletico. Sto milijonov evrov je namreč odkupna klavzula pogodbe francoskega reprezentanta Antoina Griezmanna, ki si ga Katalonci želijo kljub rekordnemu nakupu Philippa Coutinha. Radio Cadena SER razkriva nove podrobnosti ponudbe za Francoza, s katerim želijo svoj napad pri Barci še dodatno okrepiti.

Coutinho je španske podprvake stal 160 milijonov evrov, medtem ko bi morali za Griezmanna odšteti okroglih sto milijonov. Sanje klubskega vodstva so, da bi francoski levičar sestavljal trizobi napad z Lionelom Messijem in Luisom Suarezom, tako kot nekoč Neymar. Zdaj že razpadli napadalni "trio MSN" bi tako nadomestil "GSM".

Griezmann (na fotografiji) ni odigral najboljše prve polovice sezone v dresu Atletica, kljub temu pa je na vrhu seznama želja mnogih največjih klubov. (Foto: AP)

Vedno dobro obveščeni španski radio trdi, da so stiki z Griezmannom in njegovimi zaupniki že prešli začetno stopnjo in so že zelo resni. Francoskemu reprezentantu bodo morali v Kataloniji v vsakem primeru ponuditi visoko plačo, ki bi zaostajala le za Messijevo. Suarez in novinec Coutinho sta trenutno na drugem mestu na hierarhični lestvici, prihajajoča podaljšanja pogodb s Sergiem Busquetsom in Gerardom Piquejem pa bosta še dodatno pritisnili na blagajno Barce.

Od Uniteda zahteva nedosegljivo plačo

A to vodilnih v klubu očitno ne ustavi, Griezmannu ponujajo petletno pogodbo, ki je daljša od vseh, ki jih ima trenutno na mizi. Tudi Manchester United mu ne ponuja toliko, da pa bi si tlakoval pot na Camp Nou, je Francoz po poročanju nekaterih otoških medijev nedavno zahteval celo nedosegljivih 22 milijonov evrov letne plače. The Mirror piše, da si Griezmann najbolj želi k Barceloni, s tem, ko United ne bi mogel doseči njegovih zahtev, pa bi lažje odšel na vzhod Iberskega polotoka.

V klubu Jana Oblaka naj sicer še ne bi povsem obupali: Griezmanna želijo skupaj s trenerjem Diegom Simeonejem in direktorjem Miguelom Angelom Gilom Marinom prepričati, da vsaj še eno sezono pomaga rdeče-belim, ki bodo v naslednji sezoni gostitelji finala Lige prvakov. Griezmann bi se lahko na novem stadionu Wanda Metropolitano od navijačev poslovil s težko pričakovanim naslovom, ki ga atletom tudi letos ne bo uspelo osvojiti: s tretjim mestom v skupinskem delu bodo Simeone in varovanci srečo iskali v izločilnih bojih Lige Evropa.