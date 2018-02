Ob Ronaldovem 'hat-tricku' odjeknila 'petarda' na Bernabeuu, 'colchonerosi' po zaslugi Griezmanna in Oblaka do novih treh točk v Malagi

Nogometaši Reala so v 23. krogu španske La lige visoko s 5:2 ugnali Real Sociedad. Vse je bilo bolj ali manj odločeno že v 47. sekundi dvoboja, ko je gostujočo mrežo 'načel' Lucas Vazquez.



Gostje se od uvodnega šoka nikakor niso uspeli pobrati, kar je izkušeno moštvo aktualnega dvakratnega zaporednega evropskega klubskega prvaka znalo izkoristiti. Domači so med 27. in 37. minuto dosegli še tri zadetke in s tem postavili izid prvega polčasa (4:0). Še posebej je bil za igro na Santiago Bernabeuu razpoložen portugalski superzvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je v razmiku navedenih 10 minut dosegel dva od skupno treh zadetkov. Vmes je bil v 34. minuti za 'galaktike' uspešen še Toni Kroos.

Cristiano Ronaldo je k zmagi Reala nad Sociedadom prispeval klasičen 'hat-trick'. (Foto: AP)

Sociedad prepozno prišel do 'sape'

Gostje so komaj čakali na zaključni žvižg glavnega sodnika, a so kljub temu uspeli nekoliko ublažiti visok poraz. Po še enem zadetku 32-letnega kapetana portugalske izbrane vrste v 80. minuti sta v zaključku srečanja - natančneje v 74. in 83. minuti - za Sociedad bila uspešna Bautista in Illarramendi.

S to zmago se je Real povzpel na tretje mesto prvenstvene razpredelnice z dvema točkama več od četrtouvrščene Valencije, a z 10 manj od trenutno drugouvrščenega Atletica.

Griezmann in Oblak ključna moža ob zmagi Atletica v Malagi

Madridski Atletico se je z novo prvenstveno zmago točkovno nekoliko približal vodilni Barceloni na šest točk zaostanka, toda z igro na gostovanju pri v letošnji sezoni zelo skromni Malagi še zdaleč ni navdušil.





Antoine Griezmann je že v 40. sekundi obračuna proti Malagi zadel za zgodnje vodstvo in kasneje zmago madridskega Atletica. (Foto: AP)

'Colchonerose' je z zadetkom že v 40. sekundi dvoboja v vodstvo popeljal francoski zvezdnik Antoine Griezmann, kar se je kasneje izkazalo za odločilni trenutek srečanja. Varovanci Diega Simeoneja se lahko tudi za tokratni poln izkupiček v izdatni meri zahvalijo svojemu izjemnemu čuvaju mreže Janu Oblaku, ki je moral trikrat resneje posredovati, da je svojo ohranil nedotaknjeno.



Na največjem preizkusu je bil naš reprezentančni vratar v 52. minuti, ko je ubranil mojstrsko izveden prosti udarec Roberta Rosalesa. Izjemna statistika skromnega Škofjeločana, ki se lahko pri svojih 25 letih pohvali s številnimi priznanji in izjemnimi posredovanji, je v dozdajšnjem delu sezone španskega državnega prvenstva na 23 odigranih tekmah le devetkrat pobral žogo iz svoje mreže. Ob tem pa velja dodati, da je svojo mrežo ohranil nedotaknjeno že na neverjetnih 15 tekmah(!).





Izjemni slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak je tudi na gostovanju pri Malagi svojo mrežo ohranil nedotaknjeno. (Foto: AP)

Špansko državno prvenstvo, 23. krog, izidi:

Real Madrid - Real Sociedad 5:2 (4:0)

1:0 Vazquez 1., 2:0 Ronaldo 27., 3:0 Kroos 34., 4:0 Ronaldo 37., 4:1 Bautista 74., 5:1 Ronaldo 80., 5:2 Illarramendi 83.



Malaga - Atletico Madrid 0:1 (0:1)

0:1 Griezmann 1.



Villareal - Alaves 1:2 (0:1)

0:1 Ely 39., 0:2 Gomez 71., 1:2 Bacca 77.



Leganes - Eibar 0:1 (0:1)

0:1 Ramis 90.



Athletic Bilbao - Las Palmas 0:0