VIDEO: Hud pritisk nad Piquejem ob prihodu v Madrid, navijači nad Katalonca z žaljivkami, bo kmalu zapustil zbor?

Branilec Barcelone Gerard Pique je že več let v zobeh privržencev španske izbrane vrste, ki Kataloncu žvižgajo ob praktično vsakem nastopu in vsakem treningu. Zamere izvirajo iz Piquejevih provokacij na račun najmočnejšega kluba v državi, madridskega Reala, zadeve pa je še poslabšala njegova javna podpora katalonskemu referendumu. Po nedeljskih dogodkih v Barceloni in okolici je Pique v solzah obsodil nasilje in dejal, da lahko že pred napovedano reprezentančno upokojitvijo, ta naj bi se zgodila po svetovnem prvenstvu v Rusiji naslednje leto, predčasno zapusti špansko izbrano vrsto. Piquejev prihod na zbor v reprezentančni tabor Las Rozas v Madridu je bil seveda glavna tema ponedeljkovega popoldneva, Španska nogometna zveza (RFEF) pa ni niti malo stopila v bran svojemu članu, ki ga je izpostavila grobim žaljivkam navijačem na (odprtem) treningu. Tam so Piqueju, med drugim, sporočali "Prasec, Španija je tvoja država!" in "Vrni se v svojo državo!", poveličevali so tudi dejanja španske državne garde oziroma parapolicije, ki je z nasilnim posredovanjem med nedeljskim referendumom v Kataloniji šokirala Evropo in svet. Madridski športni dnevnik AS v torek poroča o hudem pritisku, ki ga je deležen član Barce, ki bi lahko po njihovih informacijah tudi zapustil tokratni zbor pred zaključkom kvalifikacij za SP 2018. Bojda je povsem razpadel tudi njegov že tako problematičen odnos s kapetanom Reala Sergiom Ramosom, ki v nasprotju s prejšnjimi zbori tokrat ob prihodu ni dajal izjav.

Je pa branilca v bran, poleg denimo nekdanjega klubskega soigralca Pedra Rodrigueza, spet vzel selektor Julen Lopetegui. "Da, govorila sva. Po vseh teh dogodkih in prahu, ki se dviga in smo mu izpostavljeni, sem želel vedeti, kako je v psihičnem smislu, če je stoodstoten. Tako je šel najin prvi pogovor. Dobro je, pri njem je prisotna želja, je motiviran," pravi Lopetegui, nekdanji selektor mlade izbrane vrste, ki po rodu prihaja iz prav tako odcepitvi močno naklonjene Baskije. "Če mi ne bi deloval dobro, ne bi bil z nami. Upam, da bomo vsi malce ohladili to žalostno situacijo, da bo korak za korakom svoje mesto dobilo gospostvo in da bosta sprava in dobro vzdušje prevladala pri vseh. Zato tudi imamo šport. Tudi Pique mora ohladiti situacijo, tako kot vsi. Njegovi tviti v podporo Kataloniji? Zdaj se je potrebno spraviti in da se situacija umiri. Pričakujem, da bo v Alicanteju (tam bo Španija odigrala naslednjo tekmo, op. a.) pritisk nižji. Ko vpokličemo igralca, ne analiziramo njegovega političnega prepričanja. Pique je izjemen in z nami je že 16 let, zato smo ga pripeljali. Barbarsko se trudi. Tu je, ker je izjemen nogometaš in za nas predstavlja rešitev." Lopetegui je priznal, da o vsem skupaj ima svoje mnenje, a da ga ne želi izreči na glas. "To pa zato, ker je moja odgovornost voditi moje igralce pred tekmo z Albanijo. Mediji pa nam ne bodo preveč pomagali, glede na to, kaj se je zgodilo na obeh straneh. Ne zdi se mi prav, da ne govorimo o nogometu," pravi nekdanji trener Porta. "To, da ne bi trenirali pred odprtimi vrati, bi bila napaka. Ljudje imajo pravico do izražanja, toda s hudimi žaljivkami nimajo prav. Tega si ne želimo, a tovrstnim protestom se ne moremo izogniti."

Razpoloženje v in okoli španske izbrane vrste, v Madridu menijo, da Pique škoduje samemu sebi in celotnemu vzdušju s spornimi tviti, ki jih je v svet pošiljal tudi s tokratnega zbora, dobro povzame tudi naslednji transparent, ki so ga izobesili navijači na včerajšnjem treningu. "Pique, nočem da odideš. Hočem, da te vržejo iz reprezentance! Na bruhanje mi greš!" je zapisal neznani navijač, pripadniki varnostnih služb pa so napis hitro odstranili.