Je Guardiola City označil za majhen klub? 'Pri večjem klubu bi bil že odpuščen'

Pep Guardiola bo krstno sezono na Otoku zaključil brez lovorike. (Foto: AP)

Bogatim lastnikom Manchester Cityja je pred začetkom letošnje sezone uspel veliki met. Na stadion Etihad jim je uspelo zvabiti enega najboljših trenerjev svoje generacije Pepa Guardiolo. Katalonec se je kot trener uveljavil pri Barceloni, kjer je v štirih sezonah osvojil kar 14 lovorik, s katerimi je celo najuspešnejši trener katalonskega ponosa v zgodovini. Po štirih letih vodenja "svoje" Barcelone si je vzel leto odmora, po katerem je nato za tri sezone prevzel münchenski Bayern. Z bavarskim ponosom je osvojil tri Bundeslige in bil še dvakrat najboljši v nemškem pokalu. Ni mu pa uspelo osvojiti Lige prvakov, misija zaradi katere je bil pripeljan na Allianz Areno.

Po času v Nemčiji pa je napočil trenutek, da se preizkusi tudi v Premier League. Premamila ga je ponudba Manchester Cityja, kjer denar ni omejitev, je uspeh praktično nuja, če želiš zadržati službo. Pep je prišel kot celo največja okrepitev meščanov, a hitro spoznal, da je angleški nogomet nekaj povsem drugega, kar je izkusil pri prejšnjih dveh ekipah. V krstni sezoni na Otoku bo tako sploh prvič v karieri ostal brez lovorike kot trener. V Premier League se s svojimi fanti krčevito bori za mesta, ki vodijo v Ligo prvakov, v omenjenem tekmovanju je v letošnji sezoni izpadel že v osmini finala, ko je njegovo moštvo izločil Monaco. Tudi v obeh domačih pokalih je zaostal za pričakovanju. V ligaškem je moral v četrtem krogu priznati premoč kasnejšemu zmagovalcu Manchester Unitedu, v pokalu FA, pa se je njegova pot končala v polfinalu proti Arsenalu. Katalonec je sedaj priznal, da ima veliko sreče, da je trener Cityja, saj bi pri prejšnjih dveh klubih že prej ostal brez službe. Nepričakovano izjava, če vemo, da so vodilni možje Cityja v preteklosti zelo hitro odstavljali trenerje.

"Če bi se v velikem klubu znašel v takšni situaciji, bi bil odpuščen. Če bi se mi to zgodilo pri Barceloni ali Bayernu. Če ne zmagaš, te ni več. Tukaj sem dobil še eno priložnost in v naslednji sezoni se bom potrudil, da bo boljša," je pred zaključkom prvenstva v pogovorih z angleškimi mediji razkril Pep. Španca sicer s Citjyem čakata še dve tekmi v Premier League. In cilj je jasen. Zmaga na obeh prinaša nastopanje v Ligi prvakov tudi v prihodnji sezoni. In to je verjetno najmanj, kar so pred začetkom letošnje sezone v taboru sinje modrih pričakovali.