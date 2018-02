Guardioli pač ne rečeš ne: Fred se bo poleti za 50 milijonov evrov pridružil sinje modri revoluciji

Fred (levo na fotografiji) se je v letošnji sezoni še boril proti Manchester Cityju, v prihodnji pa jim bo poskušal pomagati do novih uspehov. (Foto: AP)

Vodstvo Manchester Cityja je že lansko poletje jasno nakazalo, da želijo s Pepom Guardiolo zavladati angleškemu in evropskemu nogometu. Tako je Katalonec v poletnem prestopnem roku na razpolago dobil vsa možna finančna sredstva, da sestavi moštvo, ki bo lahko sledilo njegovi nogometni filozofiji in se bo sposobno boriti za lovorike na vseh 'frontah' in to proti najboljšimi evropskimi klubom. Poleti so tako meščane okrepili Kyle Walker, Benjamin Mendy, Bernardo Silva, Ederson in Danilo. V zimskem prestopnem roku pa se jim je pridružil še en branilec, in sicer Aymeric Laporte. A Guardiola ne želi krepiti zgolj obrambe, vselej išče talentirane igralce za njegovo vezno vrsto in napad, ki je letos še posebej zastrašujoč. V pravkar končanem prestopnem roku je želel na stadion Etihad pripeljati Alexisa Sancheza, ki se je kasneje odločil za mestnega tekmeca United in Riyada Mahreza, katerega pa Leicester ni želel prodati za znesek, ki ga je City ponujal. V neuspelem lovu se je tako Guardiola obrnil proti Ukrajini in tamkajšnjemu Šahtarju iz Donjecka. Katalonca je namreč navdušil 24 letni brazilski vezist Fred, katerega je pobližje spoznal v skupinskem delu letošnje Lige prvakov. Šahtar je skupaj s Cityjem napredoval iz skupinskega dela, za nameček pa so Ukrajinci ena redkih zasedb, ki je v letošnji sezoni uspela premagati meščane. To je namreč uspelo zgolj še Liverpoolu v Premier League.

Po poročanju otoških medijev, naj bi se kluba za prestop že dogovorila, Fred pa se bo novim soigralcem pridružil po koncu letošnje sezone. City pa naj bi za njegove usluge odštel nekaj malega več kot 50 milijonov evrov, kar pa glede na današnji nogometni trg sploh ni nobeno presenečenje. Lahko bi celo dejali, da jim je uspel dober posel, glede na astronomske vsote, ki se v zadnjih letih pojavljalo pri prodajah in nakupih nogometašev. Velik vpliv pri selitvi Freda na Otoku naj bi imel tudi nekdanji igralec Arsenala Gilberto Silva, ki je zastopnik mlajšega rojaka.