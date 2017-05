Guardiolin City v bitki za Ligo prvakov preživel vse napade zdaj že nekdanjih prvakov, Mahrez zapravil enajstmetrovko

Jesus je takole proslavil zadetek na tekmi z Leciestrom. (Foto: AP)

Z zmago so sinjemodri naredili velik korak k uvrstitvi vsaj v kvalifikacije Lige prvakov, a v boju z Arsenalom in Manchestrom United tega mesta med elitno evropsko klubsko ligo še nimajo zagotovljenega. Varovanci Pepa Guardiole so v bitki z lanskoletnimi prvaki povedli v 29. minuti, ko je David Silva premagal Kasperja Schmeichla s strelom izven kazenskega prostora. Na 2:0 so nogometaši Manchester Cityja z bele točke, potem ko je tunizijski branilec Yohan Benalouane v kazenskem prostoru lisjakov nepravilno zaustavljal Leroya Saneja. 11-metrovko je uspešno realiziral Gabriel Jesus. Gostje so še pred iztekom prvega polčasa prišli do znižanja zaostanka, ko je pravcati evrogol v mrežo sinjemodrih poslal Šinji Okazaki. Ta je z volejem z levico neubranljivo izkoristil podajo Marca Albrightona in znižal zaostanek lisjakov na 1:2. V drugem polčasu so nogometaši Leceistra še bolj silovito napadli in v 77. minuti prišli do idealne priložnosti za izenačenje. V kazenskem prostoru je Gaël Clichy podrl Riyada Mahreza, ki se je odločil, da bo kar sam izvedel najstrožjo kazen. Alžirec je sicer zatresel mrežo Manchester Cityja, a mu je ob strelu spodrsnilo, ob tem pa se je žoge dotaknil dvakrat, zato je sodnik v skladu s pravili njegov zadetek razveljavil. Do konca tekme, na kateri smo bili priča skoraj desetminutnemu sodnikovem podaljšku, lisjakom ni uspelo zatresti mreže domačih, tako da so se sinjemodri veselili še 72. točke v prvenstvu. Pred četrtim Arsenalom, ki ima tekmo manj imajo šest točk prednosti.



Premier League, 36. krog:

Manchester City – Leicester City 2:1 (2:1)

Silva 29., Gabriel Jesus 36.; Okazaki 42.

Mahrez (Lei) je v 77. minuti zastreljal enajstmetrovko