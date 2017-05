Hadžić pred finalom sporoča: Čaka nas tekma sezone, na kateri celimo rane

Olimpija in Domžale se bosta udarila za pokalno lovoriko sredi Bonifike. (Foto: Miro Majcen)

Za Olimpijo in Domžale v sredo šteje le zmaga. V prvenstvu so si Ljubljančani s tretjim in Domžalčani s četrtim mestom že zagotovili nastop v evropskih pokalih, zato bo tekma le priložnost za prestižno domačo pokalno lovoriko. Doslej je Olimpija pokal dobila štirikrat, a nazadnje v sezoni 2002/03, Domžalčani pa imajo v svojih vitrinah edini pokal iz sezone 2010/11. Glede na sezono so v rahli prednosti Ljubljančani, ki so v prvenstvu dobili tri od štirih medsebojnih obračunov, a tekme so bile vselej zelo tesne, po drugi strani pa je ekipa iz prestolnice tudi pod pritiskom, saj je po dogajanju v sezoni zmaga takorekoč obvezna.

"Veseli me dejstvo, da so vsi igralci zdravi, kar je na koncu sezone zelo pomembno. Še bolj pomembno je, da so fantje izredno motivirani za ta spektakel, na katerega komaj čakajo. Veliko skrivnosti ni in v obeh taborih vemo, kaj nas čaka. Sam računam na lep spektakel, čeprav morda tekma ne bo lepa na oko," pravi domžalski strateg Simon Rožman, ki je napovedal tudi močno podporo s tribun, saj naj bi si finale na slovenski obali ogledalo tudi kakšnih 300 do 400 domžalskih navijačev. "Od navijačev se želimo v sezoni posloviti na lep način. V naših glavah je le zmaga in ni važno, kako se do nje pride. Prepričan sem, da se lahko na koncu veselimo," še pravi Rožman. "Tekme se zelo veselimo. Gremo po zmago in zanjo bomo naredili vse," pa dodaja Jan Repas.

"Leto dni je od veselja ob naslovu prvakov. Situacija je zdaj drugačna in v sredo nas čaka tekma sezone, na kateri celimo rane. Domžale so zelo močne. Spoštujemo jih, predvsem pa moramo sami gledati, kako odpraviti lastne težave. Na srečo so se vrnili tudi nekateri poškodovani igralci in dobro pripravljeni pričakujemo to tekmo," pa pravi Olimpijin nogometaš Nemanja Mitrović.

Zmago seveda pričakuje tudi trener Ljubljančanov Safet Hadžić: "Normalno je, da pričakujemo, da bomo tekmo dobili. Verjamem v svoje fante, spoštujem pa Domžale, izjemno ekipo s štirimi reprezentanti. A mislim, da bomo pred številnimi našimi navijači to tekmo dobili mi."